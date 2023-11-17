بطلة صراع العروش تطالب بوقف فوري لإطلاق النار: نشهد كارثة إنسانية

طالبت الممثلة البريطانية، لينا هيدي والتي اشتهرت بمشاركتها في بطولة مسلسل "صراع العروش" بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".











ونشرت "لينا" صورة بها رسالة تضمنت الآتي: "نحن نشهد على كارثة إنسانية، أوقفوا إطلاق النار الآن"، وعلقت عليها قائلة: "الكلمات ليست كافية، أشعر بالحزن والغضب".









وبدأت القضية الفلسطينية في لفت أنظار نجوم عالميين نظرًا للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.



وكان من أبرز هؤلاء النجوم الممثل الأمريكي، مارك رافالو الذي انتقد تعنت جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني وقطع كل سبل الحياة وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.









اقرأ أيضاً:

مارك رافالو: الفلسطينيون بشر وليسوا أضراراً ثانوية

فلورنس بيو تواصل دعمها لغزة: إبادة جماعية وليس دربا نحو السلام

“قصف متعمّد للسكان المحاصرين”.. أنجلينا جولي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

نشرت قصة وائل الدحدوح.. عارضة أزياء برازيلية تستغل منصاتها دعماً لفلسطين