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متى تصبح التمارين الرياضية ضارة؟

11/17/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- وفقا للدكتور يغور كونيوخوف اختصاصي إعادة التأهيل، فإن للتمارين الرياضية فوائد جمة، ولكن يمكن أن تكون ضارة أحيانا.
ويشير الاختصاصي إلى أن الإنسان بالطبع بحاجة إلى النشاط البدني، وهذا ما يؤكده الأطباء من جميع الاختصاصات -أطباء القلب والأعصاب والجراحون والنفسيون. لأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تؤدي إلى تقوية القلب والأوعية الدموية والجهاز الدهليزي والجهاز العضلي الهيكلي وتشكيل العضلات بشكل متناغم، ما يضمن الوضع الصحيح وصحة العمود الفقري، بحسب ما نشر على موقع "روسيا اليوم".
ولكن يمكن التعرض لإصابة في حالة الخطأ في تنفيذ حتى أبسط التمارين الرياضية. فمثلا، يوصى الجميع بممارسة السباحة التي تعد نشاطا كبيرا وآمنا في الوقت نفسه. ومع ذلك، إذا لم يكن الوجه مغمورا في الماء والعمود الفقري العنقي والصدري والقطني على خط واحد، فليس مستبعدا تفاقم أمراض العمود الفقري. كما أن ممارسة اليوغا والتمدد والأنشطة المماثلة تتطلب الحذر، لأنها تمدد حتى العضلات التي لا تحتاج إلى تمدد. وبخلاف ذلك، سوف يضعف تماسكها بالمفاصل.
وأصبحت ممارسة الهرولة بانتظام من أنواع الرياضة المنتشرة على نطاق واسع، حيث يمارسها البعض من أجل التخلص من الوزن الزائد. ولكن هذه الرياضة تشكل ثقلا كبيرا على الركبتين. كما أنها تزيد الضغط على المفاصل والظهر، والقلب والأوعية الدموية والقلب. والجري على الأسفلت (هذا سطح صلب) بأحذية مختارة بشكل غير صحيح يزيد من المشكلات. كما لا ينصح بممارسة هذه الرياضة وحتى رياضة المشي بالقرب من الطرق الرئيسية، لأنه في أثناء ذلك يستنشق الشخص كمية كبيرة من الهواء مع الملوثات.
وينصح الاختصاصي، في ختام حديثه، من يعاني من الأمراض المزمنة، بضرورة استشارة الطبيب قبل ممارسة التمارين الرياضية.

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