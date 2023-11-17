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دمنا واحد وجرحنا واحد.. حملة مستمرة للتبرع بالدم لجرحى غزة

11/17/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان - تبقى جهود المساعدة الإنسانية للعائلات في قطاع غزة ضرورية وواجبة، في محاولة، ولو بسيطة، للتخفيف من المعاناة وهم يعيشون تحت وحشية القصف الإسرائيلي المستمر.
ومن أبرز تلك المساعدات الطبية، تأتي حملات التبرع بالدم، لتقديمها للأهل في ظل أجواء الحرب الدامية، وسعيا وراء إنقاذ حياة الأشخاص هناك.
وبكل ما يؤتى الإنسان من طاقة، يحاول أن يقدم ما يستطيع من مساعدة ودعم كل بحسب ما يستطيع، عله يشعر أنه كان سببا في تخفيف ولو عبء صغير عن إخوة يعيشون الموت كل لحظة، فكان الدعم هنا يتعلق بالمجال الطبي وتزويد الجهات المعنية بها، وأولها التبرع بالدم.
ومن هنا، جاءت المبادرة الشبابية في الأردن "ازرع خيرا"، بتنظيم فعاليتها الأولى في هذا الشأن، وهي حملة التبرع بالدم من قبل المواطنين الذين يستطيعون ذلك، على أمل أن تصل للمصابين والجرحى في غزة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
رئيس مبادرة "ازرع خيرا"، الدكتور عمر درويش، قال لـ"الغد"، إن هذه الحملة تأتي في محاولة من فريق المبادرة التطوعي أن يكونوا شركاء في الأعمال الخيرية التطوعية التي يمكن أن تسهم بتقديم العون للمصابين في غزة، ولو بالشيء البسيط والمتواضع، حيث تم التنسيق مع مجلس محافظة العاصمة، وبشراكة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للفعالية "شركة سوزوكي بيسان موتورز"، ما يبين مدى التفاعل المجتمعي بين القطاعات المختلفة لتحفيز الهمم لمساعدة الأهل في غزة.
وقال درويش، إن الحملة التي أقيمت بداية الأسبوع الماضي، جاءت تحت عنوان "دمنا واحد وجرحنا واحد"، لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث كان عدد المتبرعين بالمئات واستمرت لساعات خلال اليوم، حيث وصل عدد الأشخاص الذين بادروا للتبرع الى ما يقارب 150 شخصا، ممن انطبقت عليهم شروط التبرع، على الرغم من أن هناك عددا كبيرا حاول أن يكون ضمن المتبرعين، ولكن حرصاً على حالتهم الصحية لم يتمكنوا من ذلك.
الحملة التي تم التنسيق لها كذلك، بالتعاون مع مديرية بنك الدم غرب عمان، قال عنها درويش، إنها جاءت من باب محاولة تقديم إغاثة للشعب الفلسطيني في غزة، وهي صورة تعبر عن مدى رغبة المواطنين بالوقوف مع أبناء قطاع غزة استنكارا للجرائم الصهيونة التي تحدث، كما أنها بمثابة صورة للاقتداء بجلالة الملك عبدالله الثاني في موقفه الداعم للمساعدة والعون.
وما لفت منظمي الفعالية، التي أتت كذلك بالتنسيق مع الناشطة المجتمعية وجدان العبادي في مبادرة "ازرع خيرا"، توافد عدد من المواطنين في المحافظات لتقديم التبرع بالدم، وكانت حملة كبيرة والحضور يبدو عليه الحماس بشكل كبير ليكونوا جزءا من هذا اليوم الخيري، وكان هناك تفاعل وتعاون بين المتبرعين والكوادر الطبية التي ساعدت على ذلك، حيث كان هناك تعاون كذلك من قبل الشرطة المجتمعية في هذا اليوم.
ويؤكد درويش، كذلك، أن المبادرة تسعى إلى تنظيم حملات مماثلة خلال الفترات المقبلة، بعد نجاح الحملة الأولى بشكل كبير والتي كانت في محافظة عجلون، وذلك مع استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الغزيون، وخاصة مع وجود عدد كبير ومهول من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج والتبرع بالدم في الوقت ذاته "ونحن كمواطنين أردنيين نحرص على أن نكون جزءا من الوقفة مع الإخوة في غزة والتبرع بكل ما تجود به النفس والحاجة "للدم" من أبرزها".
وبين دوريش، أن مبادرة "ازرع خيراً" انطلقت في العام 2021، داخل العاصمة عمان، وما لبثت أن انتقلت إلى مختلف محافظات المملكة، عدا عن تأسيس فرع لها في فلسطين، ومن ثم سورية، ويستمر الفريق بالعمل، في محاولة للوصول إلى عدة لجان عربية سعياً لخدمة العديد من الفئات الأقل حظاً في الوطن العربي.

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