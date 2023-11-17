إدانة إسبانية لقصف المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن مدريد تدين وبشدة قصف المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى الى إصابة سبعة من العاملين في القطاع الصحي اثناء أدائهم واجبهم، معلنة تضامنها مع الحكومة الأردنية ومع المصابين.
وأكدت الوزارة، انه من الواجب دائما احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة المتعلق بالعاملين في القطاع الصحي اثناء أدائهم واجبهم في التعامل مع المدنيين الأبرياء
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