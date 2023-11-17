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إدانة إسبانية لقصف المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/17/2023 2:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن مدريد تدين وبشدة قصف المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى الى إصابة سبعة من العاملين في القطاع الصحي اثناء أدائهم واجبهم، معلنة تضامنها مع الحكومة الأردنية ومع المصابين.

وأكدت الوزارة، انه من الواجب دائما احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة المتعلق بالعاملين في القطاع الصحي اثناء أدائهم واجبهم في التعامل مع المدنيين الأبرياء


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