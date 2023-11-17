قطار التصعيد الأردني يسكب ماء الاحتلال... ما المحطة القادمة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد غنيم

كسر التصعيد الدبلوماسي الأردني ضد إسرائيل حواجز غير معهودة على ضوء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة، وجرائمه في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس الخميس، وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" في ضوء العدوان على غزة.



وكان لافتًا وصف الصفدي لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل العام 1994، بأنها "وثيقة على الرف يعلوها الغبار"، وهو وصف يأتي بالتوازي مع إعلان البرلمان مراجعة هذه الاتفاقية مع اتفاقيات أخرى مثل "الغاز "والطاقة مقابل المياه" التي أوقفت.



وقال الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: "كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، اعتقد أن الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لكن لن نوقعها".



ولعل هذه الخطوات والتصريحات المتعاقبة والحراكات الدبلوماسية رسالة أردنية لإسرائيل بأن كل شيء تغير وتبدل، وأن المزاج العام مزاج مناوىء لكل ما تقوم به دولة الاحتلال وما يأتي منها.



ويدرك الأردن الذي يبدو أنه يغرد وحيدًا في العالم العربي، تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل محيط عربي ضعيف ينحصر دوره في "الإدانة والشجب والاستنكار" تبعات كل هذه المواقف عليه، وهو الأدرى بالمصالح والقوى والتوازنات الإقليمية والدولية.



وخلال أكثر من 40 يومًا من عمر الحرب، ترجمت التصريحات الرسمية التي وصفت ما يجري بـ"مسمياته الحقيقية" إلى إجراءات وفق الإمكانيات المتاحة، كمد المستشفى الميداني الذي استهدف الأربعاء الماضي بقصف إسرائيلي بمساعدات طارئة عبر عمليتي إنزال جويتين والإعلان صراحة عن مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وآخرها وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل، والتي دفعت أحد المسؤولين الإسرائيليين وهو رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت إلى القول إن "الأردن سيعطش بعدها".

"مشروع الناقل الوطني"



العين ووزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام محمد المومني، اعتبر أن "الحرب الإسرائيلية الهمجية في غزة تلقي بظلالها على كافة أشكال العلاقة مع الأردن وهي فعليًا وعمليًا قصف مدمر لأي علاقات أردنية إسرائيلية".



ورأى المومني في تصريح لـ"الغد" أن "الإجراءات الأردنية مستمرة في التصعيد لأن ما يحدث في غزة يمس مصالح الأردن ويستبيح الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".



وقال إن الأردن لا يمكنه الوقوف أمام هذه الأعمال الهمجية البربرية، متفرجًا دون القيام بإجراءات ضمن إمكانياته المتاحة.



وأشار إلى أن مشروع الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل كان أحد الخيارات المطروحة أمام الأردن ولكنه ليس الوحيد، مبينًا أن البديل لهذا المشروع هو "الناقل الوطني" وضرورة السير به.

ويهدف "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون م3 من المياه العذبة إلى العاصمة عمان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويًا.



ويعول على هذا المشروع بأن يساهم في التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها الأردن والمصنف ضمن أفقر الدول مائيًا في العالم.



ويعتقد المتحدث الأسبق باسم الحكومة أن كل الخيارات الدبلوماسية أمام الأردن مطروحة للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى التصريح بأن "التهجير الفلسطيني من الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب على المملكة"، كمن يرسل الدبابات والطائرات إلينا.



وكان الأردن وإسرائيل وقعا العام 2021، على اتفاقية "إعلان نوايا" برعاية أميركية إماراتية في دبي، يتم بموجبه، تصدير المملكة 600 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، مقابل مياه محلاة منها.

"اتفاقية الغاز"



من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور عامر سبايلة، إن قرار وقف التوقيع على اتفاقية الطاقة مقابل الماء هو تصعيد دبلوماسي، لاحتواء الغضب الشعبي الداخلي جراء ما يحدث في غزة.



وأضاف في تصريح لـ"الغد" أن اتفاقية الطاقة مقابل الماء هي خطوة مستقبلية، ولا يعني وقف التوقيع عليها إلغاؤها، وإنما هي خيار تصعيد دبلوماسي للحكومة.



واعتبر أن الأولى قبل وقف التوقيع على هذه الاتفاقية هو إلغاء اتفاقية الغاز، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي هو المتضرر من الاتفاقية لأنه يبيع الغاز بنصف سعره إلى الأردن، وبإمكانه بعد التحلل من الاتفاقية إعادة بيع هذه الكميات وفق السعر العالمي.



ورأى أن التصريحات الإسرائيلية لاسيما تصريحات نفتالي بينت، هي في إطار رد الفعل على الخطوة الأردنية لا أكثر ولا أقل.



ووقع الأردن العام 2016، اتفاقية للحصول على 45 مليار م3 غاز طبيعي من حقل "ليفاثيان" الإسرائيلي مقابل 15 مليار دولار على مدى 15 عامًا.



وشهدت هذه الاتفاقية معارضة شعبية ومطالبات بإلغائها منذ اليوم الأول وكان الشعار الأبرز لها "غاز العدو احتلال".



والاثنين الماضي، قرر مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ضوء جرائم الاحتلال وارتكابه الإبادة الجماعية في غزة ومن بينها معاهدة السلام "وادي عربة"، اتفاقية الغاز، واتفاقية "الطاقة مقابل المياه".

"الأردن مستهدف"



واعتبر عضو لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي أن قرار الحكومة بوقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل الماء" يعبر عن نبض الشارع الأردني.



وطالب الظهراوي بإلغاء الاتفاقية نهائيًا وليس وقف التوقيع عليها، مشيرًا إلى أنه طالما تم التحذير من هكذا اتفاقيات وأثرها على الأردن.



وأشار إلى أن الأردن مستهدف وليس غزة أو فلسطين وحدهما من قبل العدو الإسرائيلي.



وحول قرار مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها "وادي عربة" و"الغاز"، أكد الظهراوي أنه سيتم مواصلة الضغط النيابي والشعبي من أجل إلغائهما.



ويبقى السؤال هل يتوقف التصعيد الدبلوماسي الأردني عند هذا الحد أم أن هنالك مزيدًا يمكن أن يفاجىء الاحتلال بالمحطات القادمة في قادم الأيام؟.