العيسوي يلتقي شيوخ ونواب من قبيلة بني حسن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ثمن شيوخ ونواب من قبيلة بني حسن جهود جلالة عبدالله الثاني المتواصلة لوقف الحرب على غزة ومساعي جلالته لضمان تأمين الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.
جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الجمعة، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي.
وأكدوا وقوف جميع الأردنيين خلف مواقف وجهود جلالة الملك في مساعيه الدولية والإقليمية لوقف الحرب على القطاع.
ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.
وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالة الملك.
وسلموا ، في ختام اللقاء، العيسوي، وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك، موقعة من شيوخ ونواب ووجهاء وقيادات مجتمع مدني وفعاليات نقابية ونسائية وشبابية.
MENAFN17112023000072011014ID1107448165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.