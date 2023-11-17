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العيسوي يلتقي شيوخ ونواب من قبيلة بني حسن

11/17/2023 2:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمن شيوخ ونواب من قبيلة بني حسن جهود جلالة عبدالله الثاني المتواصلة لوقف الحرب على غزة ومساعي جلالته لضمان تأمين الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.

جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الجمعة، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي.

وأكدوا وقوف جميع الأردنيين خلف مواقف وجهود جلالة الملك في مساعيه الدولية والإقليمية لوقف الحرب على القطاع.


ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.


وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالة الملك.

وسلموا ، في ختام اللقاء، العيسوي، وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك، موقعة من شيوخ ونواب ووجهاء وقيادات مجتمع مدني وفعاليات نقابية ونسائية وشبابية.

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