سلاح الجو الملكي يتسلّم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسلم سلاح الجو الملكي اليوم الجمعة، الدفعة الأولى المكونة من خمس مروحيات BELL 505، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِّمة على التحليق بطائرات المروحية في كلّية الملك حسين الجوّية.
وقال قائد سلاح الجو الملكي: "يُسعدنا تسلُّم الدفعة الأولى من طائرة BELL 505 لتنضم إلى أسطولنا الجديد، إذ نتطلّع لتوفير واحدة من أفضل منصّات التدريب لصالح طيّارينا، وتشكّل هذه الطائرات جزءً من عملية التطوير والتحديث على العملية التدريبية التي نسعى إليها من خلال توفير أحدث الأنظمة والأسلحة لنواكب الجيوش والأسلحة المتطورة وتنفيذ المهام الموكلة إلينا بمستوى عالٍ من الاحترافية ولتعزير قدرات سلاح الجو الملكي.
يشار إلى أن مروحية BELL 505 مصمَّمة لتتمتّع بالاعتمادية والفعالية ومزودة بأحدث التقنيات وتحتوي على باقة إلكترونيات طيران مدمَجة بالكامل من نوع GARMIN G1000H NXI ومحرّك SAFRAN ARRIUS 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات.
MENAFN17112023000072011014ID1107448164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.