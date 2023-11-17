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سلاح الجو الملكي يتسلّم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

11/17/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسلم سلاح الجو الملكي اليوم الجمعة، الدفعة الأولى المكونة من خمس مروحيات BELL 505، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِّمة على التحليق بطائرات المروحية في كلّية الملك حسين الجوّية.
وقال قائد سلاح الجو الملكي: "يُسعدنا تسلُّم الدفعة الأولى من طائرة BELL 505 لتنضم إلى أسطولنا الجديد، إذ نتطلّع لتوفير واحدة من أفضل منصّات التدريب لصالح طيّارينا، وتشكّل هذه الطائرات جزءً من عملية التطوير والتحديث على العملية التدريبية التي نسعى إليها من خلال توفير أحدث الأنظمة والأسلحة لنواكب الجيوش والأسلحة المتطورة وتنفيذ المهام الموكلة إلينا بمستوى عالٍ من الاحترافية ولتعزير قدرات سلاح الجو الملكي.
يشار إلى أن مروحية BELL 505 مصمَّمة لتتمتّع بالاعتمادية والفعالية ومزودة بأحدث التقنيات وتحتوي على باقة إلكترونيات طيران مدمَجة بالكامل من نوع GARMIN G1000H NXI ومحرّك SAFRAN ARRIUS 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات.

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