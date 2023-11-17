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دراسة: %41 من اللاجئين في الأردن لا يستطيعون دفع إيجار مساكنهم

11/17/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - قالت دراسة حديثة حول تحديات السكن للاجئين في الأردن، إن 41 % من اللاجئين عانوا من عدم قدرتهم على دفع الإيجار للأشهر الثلاثة السابقة، وإن 23 % من اللاجئين السوريين، و27 % من اللاجئين غير السوريين أفادوا بأنهم تلقوا تهديدا بالإخلاء.
وأضافت أن 95 % من اللاجئين الذين يعيشون في مساكن خارج المخيمات هم مستأجرون، و32 % منهم يواجهون أعباء الديون.
وذكرت الدراسة التي نفذتها المفوضية السامية للاجئين والجمعية الأرثوذكسية المسيحية الخيرية العالمية، أن مصادر الدخل لدفع الإيجار لهؤلاء هي المدخرات والتحويلات المالية والمساعدة الإنسانية والاقتراض.
ووفقا للدراسة التي جاءت نتائجها بناء على مسح نفذ على أسر اللاجئين، فإن 48 % من بين الأسر التي لم تعد تتلقى مساعدة نقدية من المفوضية، لم تتمكن من دفع الإيجار، وتلقت 53 % من هذه الأسر تهديدا بالإخلاء.
وأشارت إلى أن الأسر اللاجئة التي دفعت فواتير الخدمات، كان متوسط إنفاقها الشهري 28 دينارا للكهرباء، و9 دنانير للمياه.
وعلى مستوى المخيمات، فإن هناك ما يزيد على 1600 عائلة لاجئة على قائمة الانتظار للحصول على مراكز إيواء جديدة في مخيمي الأزرق والزعتري، فيما هناك أكثر من 13 ألف عائلة لاجئة على قائمة انتظار صيانة المأوى الذي تقطن فيه في المخيم.
ووفقا للدراسة، فإن 45 % من الأسر في مخيم الأزرق، و61 % في الزعتري، كانوا أضافوا توسعة مؤقتة إلى كرفاناتهم.
ونقل ما يقرب من 4 آلاف لاجئ سوري من خارج المخيمات إلى المخيمات بين العامين 2019 و2023.
وأكدت الدراسة أن هناك عواقب لعدم دعم اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء في تغطية تكلفة الإيجار والمرافق وصيانة المأوى، من بينها زيادة الديون، وزيادة الاعتماد على آليات التكيف السلبية، واللجوء الى استئجار مساكن أرخص لكنها أقل أمانا، كما قد يلجؤون الى الإخلاء، والتشرد.
ناهيك عن المشاكل الصحية الجسدية والنفسية، وتدهور الحالة الغذائية، وانخفاض الحضور في المدارس، وارتفاع نسب العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أما في المخيمات، فإن عدم تلبية احتياجات اللاجئين في هذا المجال سيؤدي إلى اكتظاظ في الكرفانات، وزيادة احتمالية العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما سيؤدي إلى التوسعات غير المنتظمة في مناطق المعيشة، وزيادة عدم القدرة على الصيانة اللازمة، ما ينعكس على الصحة والسلامة.
وعن أولويات اللاجئين خارج المخيمات، أشارت الدراسة إلى أنه ما يزال سكان المخيمات يعانون من محدودية الوصول إلى الموارد والمواد اللازمة؛ للاعتماد على أنفسهم وتمكين أنفسهم (مثل إعادة تأهيل الملاجئ بأنفسهم)، ويجب عليهم الاعتماد على الجهات الفاعلة الإنسانية لمعالجة هذه القضايا.
وقالت، إنه ومن دون فتح أسواق المخيمات للسماح بمزيد من حركة السلع والخدمات، سيظل اللاجئون يعتمدون على المساعدات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة.
وأكدت ضرورة مواصلة تقديم الدعم النقدي لجميع اللاجئين، وتشجيع زيادة فرص كسب العيش لجميع اللاجئين، ما يؤدي إلى زيادة الاكتفاء الذاتي بين اللاجئين، والقدرة على تغطية الإيجار أو إجراء أعمال إعادة التأهيل في ملاجئهم الخاصة.
ودعت الدراسة الى ضرورة التنسيق مع الحكومة بشأن زيادة حرية حركة البضائع، والخدمات بين المخيمات والمجتمع المضيف، كما أكدت ضرورة تخفيف القيود ومنح الإذن لاستخدام مواد وهياكل الإيواء شبه الدائمة في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين.

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