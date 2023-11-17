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متابعة صور الإجرام الصهيوني على الشاشات.. رواية الأجداد للأحفاد

11/17/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - مع دخول العدوان الوحشي على غزة يومه الثاني والأربعين وما يتبعه من ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجازر همجية بحق المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، يبقى المشاهد العربي شاهدا حيا على هذه الجرائم، يصطدم بمشاهدها، ويتناقل فصولها، ويرويها للأجيال المقبلة، فيما ينصح خبراء بتنفيس حالات الاحتقان إيجابيا عبر مزاولة أنشطة المساعدة والدعم للأشقاء في غزة.
ورغم ما تترك هذه المشاهدات من آلام وانفعالات على المشاهد، وما تخلفه من تأثيرات نفسية على الأطفال، إلا أن المشاهد تظل رواية دامية تحكي قصة كسر إرادة العدو وهزيمته، وإضعاف جيشه، فضلا عن استدعاء الصورة السابقة التي حققها الجيش العربي العام 1968 عندما أجهز على أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
وفي السياق، يرى أستاذ علم الاجتماع الخبير القانوني الدكتور رياض الصرايرة، أن الجلوس أمام الشاشات فترات طويلة يؤثر على الأطفال وكبار السن، إلا أن ما يحدث يبقى شاهدا على جرائم الاحتلال، يتفاعل معها الإنسان العربي، وينقل الصورة لأبنائه وأحفاده حول همجية المحتل، وكذب زيف ادعاءاته ورواياته عن طريقة تعامله مع المدنيين، وأبناء المقاومة الفلسطينية.
فيما يرى خبراء آخرون، أن التسمر أمام الشاشات فترات طويلة يؤثر على الجهاز العصبي للأطفال، فضلا عن تأثيرات المشاهد في أحلامهم، في حين ربما تؤدي تلك المشاهد عند المسنين إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري لديهم، لكن هذا الأمر نسبي ويختلف من شخص لآخر.
بدوره، يؤكد رئيس جمعية الأطباء النفسيين في الأردن الدكتور علاء الفروخ، أن تأثير المشاهد المستمرة لحالات الحرق والقتل والجثث والدمار هي ذات مردود سلبي على الأطفال وذوي الأمراض النفسية، باعتبارها الفئات الأكثر تضررا.
وأشار الفروخ الى أن فئة المرضى النفسيين، يمكن أن تحدث لها انتكاسة تختلف في تأثيرها عن الأشخاص الطبيعيين.
وعرج على تأثيرات أخرى قد تنجم عن المشاهدة لفترات طويلة أمام شاشات التلفزة والهواتف الخلوية، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، مشددا على أن التجارب العلمية على المديين البعيد والقريب تشير الى إلى أن يصبح الأطفال أكثر ميلا للعنف جراء مشاهد العنف والقتل. وتابع أن لديه مرضى حصلت لهم انتكاسة مرضية لمشاهدتهم صور الحرب والدمار والقتل.
وحث الفروخ، الأطفال والمرضى وكبار السن من حالات ذوي الاختطار العالي، على تقليل متابعتهم لهذه المشاهد لانعكاساتها السلبية عليهم.
فيما يرى الخبير التربوي عايش النوايسة، أن الانفعال العاطفي يعد على درجة عالية من الخطورة، ‏ويمس الصحة النفسية نتيجة ما يشاهده المرء من مناظر ومشاهد جرائم القتل التي يرتكبها العدوان الصهيوني.
غير أنه أيد الصرايرة من حيث النظرة الوطنية لهذه المشاهد، لافتا الى ضرورة توثيق هذه المرحلة من حياتنا حتى يتعلم المواطن العربي أن وطنه مستهدف، وأن عليه أن يكون على قدر كاف من الوعي إزاء الأخطار التي تحيق بأمته.
ولفت الى أنه، في المجمل، فإن عوامل الجذب تدفع بالمشاهد إلى البقاء أمام الشاشات فترات طويلة، مع كل ما يرافق ذلك من مؤثرات على السلامة والصحة النفسية والجسدية بشكل عام، حيث تعمل المشاهد على ارتفاع الهرمونات ومعدلات السكري والضغط وغيرها.
وتابع: "تعد هذه المؤثرات سلبية بسبب انشغال التفكير لفترات طويلة ومتابعة الأحداث وما يرافقها من قلق وتوتر"، حاثا الفئات ذات الاختطار العالي على التقليل من مشاهدة هذه الأخبار وتنظيم أوقاتها.
ويترافق مع ذلك، وفقا للنوايسة، الشعور بالتقصير وقلة الحيلة إزاء ما يشاهد من قتل الأطفال ومنع المساعدات، والحاجات الأساسية من مياه وغذاء ودواء وغيرها، وتسهم هذه الأمور أيضا بالتفكير المتواصل ونشوء حالة من الغضب الداخلي.
‏وشدد على ضرورة أن يكون ذلك عاملا مساعدا في التفكير بالوسائل التي تساعد على التفاعل مع الشعب الفلسطيني في محنته، وتقديم يد العون لهم، من خلال التبرع بالدم والمال، وبمظاهر الاحتجاج.
بدوره، يرى أستاذ علم الاجتماع الدكتور مجد الدين خمش، أن ‏الاعتداء الوحشي على غزة، وكذلك الحروب بشكل عام، هي أحداث مأساوية ‏تهدد الحياة، فيما تبرع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نقل الصورة وبث ما يجري لحظة بلحظة، وهذا من شأنه أن يترك تأثيرات سلبية جانبية على المشاهد والمتابع، وأبرزها التوتر والقلق.
‏وأوضح خمش، أن حالة من الإدمان تصيب جزءا من المشاهدين، حيث لا يستطيعون التحرك من أمام التلفاز ومتابعة الأحداث، ومنها فئة تعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وهي الفئة الأكثر تأثرا من بين الأشخاص، وبالتالي ينصح بتقليل مشاهدتها للأحداث.
‏ونصح خمش المشاهد، بأن ينظم أوقات مشاهدته للأحداث الجارية في غزة.
وحث المواطنين على المساندة ‏من خلال التبرع بالدم والقيام بحملات إعلانية داعمة لغزة ماديا ومعنويا، مشددا على ضرورة أن يحرص المشاهد على صحته الجسدية والنفسية.
وقال، إن أبرز مسببات التوتر النفسي للمشاهدة المتواصلة أنها تجعل المشاهد يشعر بالعجز لأنه لا يستطيع أن يقدم لأشقائه في غزة غير الدعاء.
‏كما نصح المشاهد بأن يتابع الجهود الدبلوماسية المبذولة من القادة والرؤساء لوقف الحرب، ما قد يشعره بالطمأنينة.

MENAFN17112023000072011014ID1107448162

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