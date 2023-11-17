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قاسم: تحركات جادة للترافع أمام العدل الدولية للنظر في جرائم الاحتلال

11/17/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان- دعا الخبير في القانون الدولي الدكتور المحامي أنيس فوزي قاسم، الدول العربية والإسلامية، إلى ضرورة تبني دعوى قضائية للترافع فيها أمام "محكمة العدل الدولية" ضد الكيان الصهيوني، لارتكابه جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة، مستشهدا بسابقة قضائية حديثة حكمت فيها المحكمة لصالح دولة غامبيا، حيث تبنت دعوى ضد جمهورية ميانمار (بورما) العام الماضي، بسبب جرائم الإبادة بحق "مسلمي الروهينغا"، مؤكدا جاهزيته القانونية لتقديم لائحة الدعوى لأي دولة.
وأوضح قاسم، خلال ندوة متخصصة عقدتها منظمة النهضة العربية "أرض"، مساء أول من أمس، وأدارتها المديرة التنفيذية سمر محارب، أفضلية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية (من أذرع الأمم المتحدة) المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول فقط، بخلاف المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة الأفراد في جرائم الإبادة الجماعية وتأسست العام 2002، استنادا إلى نظام روما الأساسي.
وأكد وجود تحركات حقيقية و"جادة" الآن يقوم بها، إلى جانب مجموعة من المدافعين والقانونيين بالتواصل مع دول عربية وإسلامية، من أجل تحريك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، متمنيا أن تتبنى إحدى الدول العربية هذه القضية.
وقال قاسم، إن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، وهو ثالث مدعي عام لهذه المحكمة منذ تأسيسها، لن يكون منتجا، معتبرا أن زيارته لأوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن تصرفا حياديا أو موضوعيا" لمن يتولى هذا المنصب، فيما لم يقم بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 56 عاما.
وأضاف قاسم "لا أنصح بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن كريم خان البريطاني فقد حياديته تماما".
وأشار إلى أن الجنائية الدولية التي تتيح للأفراد أو المنظمات التقدم بشكوى أمامها ضمن اختصاصها، سواء في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، لم تكن منذ بداية إنشائها منصفة مع "فلسطين"، حيث رفض المدعي العام الأول لها الأرجنتيني لويس أوكامبو انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عندما تقدمت بطلب لذلك في 2009، بل حارب ذلك، من خلال عقد ندوة تضم خبراء أصدر في أعقابها قرارا اعتبر فيه فلسطين ليست دولة بالرغم من عدم صلاحياته في ذلك.
وتطرق قاسم إلى الجهد الذي بذلته المدعي العام الثانية للمحكمة، فاتو بنسودا من دولة غامبيا، قائلا إنها قطعت شوطا كبيرا في النظر في الشكاوى المقدمة من منظمات فلسطينية ضد الاحتلال، حتى استطاعت التحقيق فيها وإحالتها لإحدى الغرف القضائية في المحكمة للبدء بالإجراءات، إلا أن ذلك لم ينجز للآن بسبب انتهاء ولايتها، وكانت فلسطين في تلك الأعوام حصلت على عضوية غير دائمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2012، وانضمت في عهد بنسودا إلى ميثاق روما.
وبالعودة إلى محكمة العدل الدولية، قال قاسم، إن هناك فرصة حقيقية للتقدم بلائحة دعوى واتخاذ إجراءات قضائية ضد الاحتلال أمامها، منوها إلى أن أي دولة تستطيع التقدم بلائحة الدعوى إذا استطاعت أن تثبت أن لها "الحق في ذلك ولديها الولاية"، مؤكدا جاهزيته لتقديم هذه اللائحة لأي دولة تتبنى الدعوى.
وبين أن هناك سابقة قضائية يمكن القياس عليها، عندما قررت منظمة المؤتمر الإسلامي في 2019 تكليف دولة غامبيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة الجماعية بحق "الروهينغا"، وحكمت المحكمة في المرحلة الأولى من الدعوى العام الماضي لصالح غامبيا، من خلال المصادقة على المسائل الإجرائية للدعوى وتأكيد حق الولاية في تحريك الدعوى، فيما تمر القضية الآن، بحسب قاسم، في المرحلة الثانية منها، وهي مرحلة التعويضات وإعادة شعب الروهينغا إلى دياره.
ويستند عمل محكمة العدل الدولية، إلى اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية"، وهي معاهدة اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ودخلت حيّز التنفيذ في العام 1951، فيما وقعت عليها حتى الآن 15 دولة عربية وإسلامية، ومصادق عليها من 152 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال قاسم، إن ما جرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يشبه ما جرى من أحداث تاريخية قبل الميلاد وما بعد الميلاد، مشيرا إلى أن ما وجهته المقاومة ضد الاحتلال، كان "ضربة قاصمة للمشروع الاستعماري في فلسطين"، ومؤكدا أن القانون الدولي أباح حق الدفاع عن النفس لمن يقع عليه الاحتلال.
وقارن قاسم، بين حصار بيروت العام 1982، وما جرى في غزة خلال عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن ما حصل هو "انتقال إلى مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني"، بالرغم من حجم الضحايا الفلسطينيين والدمار غير المسبوق.
ولفت إلى أن ردة فعل الاحتلال على العملية وانتهاك كل قواعد الحرب، مرده إلى حجم الاختراق الذي حققته المقاومة الفلسطينية بالوصول إلى مراكز معلوماتية حساسة، ومنها الوحدة رقم 8200 التي تعد وحدة استخباراتية مشتركة بين الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، وتقيم قيادتها في منطقة غلاف غزة، حيث تم الاستيلاء على الأرشيف المعلوماتي، الذي رشح عنه القليل للآن، ومنه الكشف عن وجود قاعدة أميركية في النقب، إضافة إلى الهجوم على حاجز بيت حانون (إيريز)، الذي جرى خلاله الاستيلاء على كل المقتنيات والمعلومات التي يتعامل بها جهاز الأمن الداخلي للاحتلال "الشاباك".
ورأى قاسم أن الحرب على غزة، بالرغم من الألم، أعادت "تثقيف العالم بأسره" بالقضية الفلسطينية، خاصة جيل الشباب في عواصم "الاستعمار الغربي"، على حد تعبيره، وقال: "لا يوجد اليوم أحد من المدافعين والنشطاء عن القضية الفلسطينية في الخارج لديه هاجس حماس؛ لأن الكل يتحدث عن الشعب الفلسطيني وفلسطين كقضية وحق، وحركت المجازر بحق الأبرياء حواس الجيل الجديد والنقاش حول القضية من بدايتها، وهذا تطور في غاية الأهمية في مسار القضية الفلسطينية، باعتقادي أن الهاجس الأكبر اليوم للشعوب الحرة حق الفلسطينيين في الحياة".
واعتبر قاسم أن الوعي بما يجري في غزة في الغرب، يرتبط بالتأثير على الرأي العام وعلى الأحزاب الحاكمة التي تتولى إدارة الأنظمة السياسية، من خلال صندوق الانتخاب.
وعن تسويق الغرب والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الاحتلال ما أسماه افتراءات تتعلق بالحرب على غزة، قال قاسم إنها تتلخص في ادعاء الاحتلال بحقه الدفاع عن النفس، مؤكدا أنه لا أساس لذلك في القانون الدولي، مستندا إلى قضية جدار الفصل العنصري في العام 2004 التي كان أحد أبرز المحامين فيها أمام محكمة العدل الدولية، حيث قضت المحكمة بأن بناء الجدار "لم يكن دفاعا عن النفس"، بل رد على المذكرات التي قدمتها مؤسسات "صهيونية" بالنيابة عن الاحتلال، مع التأكيد أن الدفاع عن النفس يكون في حالة احتشاد قوات أجنبية على حدود دولة أخرى للهجوم عليها.
ويعد حق الدفاع عن النفس مشروعا كحق أصيل في 3 حالات، هي المقاومة للشعب الواقع تحت الاحتلال، أو تحت الهيمنة الاستعمارية، أو ضد نظام الفصل العنصري، وفقا للمحامي قاسم، مبينا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت ذلك في سلسلة قرارات لها.
أما "الفرية الأخرى التي سوقتها الولايات المتحدة والاحتلال"، بحسب قاسم، فتمثلت في تصنيف "المقاومة الفلسطينية كإرهاب"، مبينا أن ذلك لا أساس له في القانون الدولي أيضا، مستشهدا بقانون land warfare الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية قبل العام 1956 في المادة 497، التي تنص على أن "على كل طرف في أي نزاع عسكري مسلح، الالتزام بقواعد وقوانين الحرب".
وأضاف أن من يخرق هذا الالتزام على أرض الواقع هو الاحتلال وليس المقاومة، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة أحدث مثال على ذلك الاختراق من خلال "المجازر المرتكبة".
وعمل قاسم محاميا في الفريق الفلسطيني ضد جدار الفصل الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، كما مثل الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، في مسعى لتقدير الأضرار التي نتجت عن حرب الخليج العام 1990 بين العامين 2000 و2005، كما عمل مستشارا للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام التي عقدت في مدريد وواشنطن 1993-1991.

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