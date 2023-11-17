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مسيرة حاشدة بعمان تضامنا مع غزة وترحيبا بوقف اتفاقية المياه مع الاحتلال

11/17/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






عمان- الغد - انطلقت، عقب صلاة الجمعة أمس، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة الذين ما يزالون تحت مجازر العدوان الصهيوني، وسط الحصار الكامل لليوم الثاني والأربعين على التوالي.
وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية، وبمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة، والحراكات الشعبية والشبابية ومستقلين.
ورفع المشاركون شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء، كما هتفوا خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.
وحذروا من مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية.
ورحب المتظاهرون بتصريح وزير الخارجية أيمن الصفدي، بشأن عدم توقيع اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع دولة الاحتلال، مشددين على ضرورة تعليق العمل باتفاقية السلام مع الاحتلال في ظل العدوان الوحشي والإجرامي ضد أبناء قطاع غزة.
وجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.

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