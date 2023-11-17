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حماس: بايدن مسؤول عن جريمة التطهير العرقي بمستشفى الشفاء

11/17/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء.
وقالت الحركة، في بيان، إن ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى تحدث تحت سمع وبصر العالم.

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