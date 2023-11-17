حماس: بايدن مسؤول عن جريمة التطهير العرقي بمستشفى الشفاء

حماس: بايدن مسؤول عن جريمة التطهير العرقي بمستشفى الشفاء
التاريخ
11/17/2023 2:23:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء.
وقالت الحركة، في بيان، إن ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى تحدث تحت سمع وبصر العالم.
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