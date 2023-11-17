إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان.
وفي وقت سابق قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع بركة ريشة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ موجهة، وحققوا إصابات مباشرة.
وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، وأوقعوا إصابات مؤكدة، كما استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط المطلة بمسيّرتين هجوميتين وأوقعوا إصابات في صفوفهم.
MENAFN17112023000072011014ID1107448157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.