إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من لبنان



قالت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع بركة ريشة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ موجهة، وحققوا إصابات مباشرة.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، وأوقعوا إصابات مؤكدة، كما استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط المطلة بمسيّرتين هجوميتين وأوقعوا إصابات في صفوفهم.