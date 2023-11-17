كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال
التاريخ
11/17/2023 2:23:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام مساء الجمعة عن قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
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