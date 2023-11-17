سقوط صواريخ على مناطق عدة في تل أبيب

سقوط صواريخ على مناطق عدة في تل أبيب
التاريخ
11/17/2023 2:23:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام إن صاروخ وشظايا سقطت في بئر يعقوب وبتاح تكفا وشوهام شمال شرقي تل أبيب.
وكانت كتائب القسام أعلنت قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.
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