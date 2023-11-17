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سقوط صواريخ على مناطق عدة في تل أبيب

11/17/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وسائل إعلام إن صاروخ وشظايا سقطت في بئر يعقوب وبتاح تكفا وشوهام شمال شرقي تل أبيب.
وكانت كتائب القسام أعلنت قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

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