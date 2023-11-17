-->

Saturday, 18 November 2023 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


170 هجومًا للاحتلال على مرافق صحية في الضفة منذ 7 أكتوبر

11/17/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، وقوع أكثر من 170 هجومًا إسرائيليا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة وحدها منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأضافت المنظمة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "القوات الإسرائيلية فتشت واعتقلت 6 مسعفين على الأقل خرجوا من مستشفى "ابن سينا" بمدينة جنين بالضفة الغربية".
وأضافت أن "القوات الإسرائيلية فتشت أيضا 3 سيارات إسعاف".
كما أعربت المنظمة الدولية عن شعورها بـ "القلق إزاء التصعيد المستمر للهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية".
وأكدت المنظمة أن "أكثر من 170 هجومًا إسرائيليا استهدف مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية وحدها منذ 7 أكتوبر الماضي".
واختتمت الصحة العالمية بالدعوة إلى "توفير الحماية الفعالة للعاملين الصحيين والمرافق الصحية، قائلة إن "مراكز الرعاية الصحية ليست هدفاً عسكرياً".
وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ 42 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأربعاء.-(وكالات)

MENAFN17112023000072011014ID1107448153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث