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إسرائيل أمام الاختبار الأكثر تعقيدا في تاريخها

11/17/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يديعوت أحرنوت
بقلم: أهود باراك
17/11/2023

7 تشرين الأول (أكتوبر) سيخط في تاريخنا كالقصور الأخطر في تاريخ الدولة. قصور الاستخبارات والمنظومة العملياتية، قصور قيادة الأمن ورئيس الوزراء. سترافقنا الندب لسنوات جيل فأكثر. لكننا شعب مقاتل، يصحو في لحظات الاختبار، يتحد ويعمل على إزالة التهديد. في نهاية ستة أسابيع، الجيش الإسرائيلي يتواجد عميقا في غزة، يدمر بنى تحتية لحماس، يتقدم نحو تحقيق الأهداف، وفي مركزها تحييد القدرة العملياتية والسلطوية لحماس، الى جانب تحرير المخطوفين. تدور الحرب في ظل أربعة اضطرارات كل واحد منها على حدة من شأنه أن يحبط مجرد قدرتنا على تحقيق الأهداف: تحرير المخطوفين، ردع حزب الله وإيران، الإبقاء على الشرعية للعمل لزمن طويل في غزة، ومسألة "اليوم التالي": الأمن لـ"الغلاف" وكذا ماذا وكيف سيحصل لأجل أن يتمكن سكان الشمال من العودة الى بيوتهم.
الولايات المتحدة مشاركة في الحدث، بشكل عميق وغير مسبوق. قطار جوي يحمل أسلحة وعتادا قتالية أطلق في غضون 72 ساعة. مجموعتان من حاملات الطائرات انتشرتا وعليهما نحو 150 طائرة وكذا غواصة نووية وسفن أخرى مسلحة بصواريخ جوالة واعتراض ونحو الفين مقاتل مارينز. طائرات قصف ثقيلة دفع بها الى الأمام نحو قاعدة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في صقليا. على الطريق، رزمة مساعدات لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار والولايات المتحدة تحمينا من قرارات معادية في مجلس الأمن. مذكورة أيضا الزيارة التي تشكل سابقة والتي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن، خطاباته الباعثة على الأمل ولقاءاته الباعثة على الانفعال التأثر مع عائلات المخطوفين.
عمليا، يوجد هنا تغيير جوهري في الاتجاه. فالولايات المتحدة التي كانت توشك على "ترك" الشرق الأوسط في صالح أولويات أخرى كالمنافسة الاستراتيجية مع الصين والحرب الروسية الأوكرانية، اكتشفت بأن الشرق الأوسط لا يتركها، وهي تعود، وبقوة. الولايات المتحدة تقف على رأس محور شرق أوسطي "معتدل ومسؤول"، وهي تقف أمام محور مضاد لـ"دول وكيانات مارقة" محور "المارقين" مسنود من روسيا وبمشاركة الصين، وبذلك ارتبط بشكل غير مباشر بالحرب في أوكرانيا وبأسواق النفط والغاز.
في أعقاب قصور 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تقف إسرائيل أمام الاختبار الأكثر تعقيدا في تاريخها. يوجد احتمال حقيقي لأن نفقد جزءا من المخطوفين وأن يتسع القتال في الشمال (يحتمل حتى الى الضفة). يوجد خطر ما في أن تنشأ حرب استنزاف لعدة سنوات، بقوى تصعد وتهبط، مع ثمن عسكري-سياسي واقتصادي-اجتماعي جسيم للغاية.
يقال من جهة أخرى، إسرائيل ليست في خطر وجودي. نحو 30 ألف مقاتل حماس مع نحو 10 آلاف صاروخ، وحتى الى جانب 60 ألف مقاتل حزب الله بحوزتهم أكثر من 150 ألف صاروخ ومقذوفة صاروخية لا يمكنهم بأي حال أن يهزموا إسرائيل عسكريا وإن كان يدور الحديث في حينه عن حرب طويلة أكثر بكثير مع ثمن باهظ بالخسائر وكذا ثمن اقتصادي باهظ للغاية. لكن إسرائيل ستتغلب وستنتصر عسكريا.
لا يوجد، كما أسلفنا، خطر وجودي، لكن يوجد خطر حقيقي لقضم قدرة صمود المجتمع الإسرائيلي. في 7 تشرين الأول (أكتوبر) انهار عقد الدولة مع مواطنيها، والذي في مركزه واجب الدولة لضمان أمنهم الجسدي. دولة إسرائيل قامت كي تضمن أن يكون مكان واحد في العالم يمكن لليهود فيه أن يتمتعوا بهذا الأمن. للسيادة يوجد ثمن. نحن نكون مدعوين من حين الى آخر لأن نقاتل في سبيل الحق في الوجود في بلادنا. أن نقاتل نعم. أن نذبح لا. لكن هذا حصل. ومن هنا عمق الصدمة ومظاهر القلق.
في كل أبعاد التحدي: مصير المخطوفين، ردع إيران وحزب الله، الزمن والشرعية لاستكمال المهام ومسألة "اليوم التالي"، يوجد للولايات المتحدة دور مركزي، وأحيانا دور حرج، لمجرد تحقيق أهدافنا. إسرائيل هي دولة سيادية، وحتى الولايات المتحدة لا يمكنها أن تملي على إسرائيل كيف تعمل. لكن يدور الحديث عن أهم أصدقائنا وعن رئيس التزامه بأمن إسرائيل عميق ومستقر. فهو يطلب من حكومة إسرائيل أن تنظر بمسؤولية وبوعي الى الوضع وأن تتخذ القرارات. قرارات ترتبط بأرض الواقع، ليس فقط بالدم الذي يغلي وعن حق. أو بدوافع وأماني بعض من زعمائنا.
الكثير من الفرضيات التي اتخذها نتنياهو انهارت هي أيضا في تشرين الأول (أكتوبر) انهارت فرضية أن "حماس هي ذخر والسلطة هي عبء". انهارت فرضية أنه وجد الطريق للسلام مع العالم العربي، في ظل تجاهل الفلسطينيين. انهارت فرضية أنه يمكن الاستخفاف والخداع للولايات المتحدة مثلما فعل نتنياهو لأوباما وبايدن. انهارت فرضية "سيد الأمن" الذي يتحدث 15 سنة عن إسقاط حماس ووجد نفسه يوجه 1.5 مليار دولار لحماس والآن أمام أفظع النتائج. انهارت أيضا فرضية الزعيم من "مصاف آخر". لقد أخطأ الرجل الظن بالسنوار، وببوتين، وبأوباما، وبترامب والآن يخطئ ببايدن.
في الوضع العادي كان معقولا أن توثق إسرائيل العلاقات مع الولايات المتحدة وتعمل معها بانسجام قدر الإمكان، في محاولة لحل موضوع المخطوفين وإنتاج زمن وشرعية لاستكمال الأهداف وأن تجري لهذا الغرض مباحثات مع الولايات المتحدة ومع الجيران العرب على مخطط "اليوم التالي"، الذي الى جانب ترتيبات أمنية تلبي مطالبنا يحتمل أن تقام قوة عربية تنقل قطاع غزة بالتدريج الى السلطة الفلسطينية التي يتعين عليها أن تكون معززة وتثبت أهليتها. غير أنه ليس الولايات المتحدة وليس الشركاء في المحور المعتدل سيعمقون مثل هذا الحوار دون أن يقتنعوا بأن إسرائيل مستعدة لفصل جديد من محاولة الدفع قدما بتسوية سياسية مع الفلسطينيين، حتى وإن كانت متدرجة لسنوات ومع علامات طريق ملزمة.
الحكومة الحالية مشلولة عن العمل بمنطق. وجود سموتريتش وبن غفير في الحكومة يسد الطريق أمام إمكانية البحث مع الولايات المتحدة في الحلول القابلة للتحقق ويؤدي الى احتكاك خطير معها وإلى خطر على عموم اتفاقات السلام والتطبيع. سموتريتش وبن غفير في الحكومة لأن نتنياهو يعنى ببقائه الشخصي وبإنقاذ نفسه من محاكمته. القرار الذي يلوح في الأفق للعمل في ظل تجاهل موقف الولايات المتحدة من شأنه أن يتبين كبقاء للأجيال ويعرض للخطر مكانة، قوة وحرية عمل إسرائيل. الوصف كله، يبدو هاذيا، لكن هذا هو الوضع. ومحظور أن يستمر.
إن القتال في الميدان يتقدم كما ينبغي، لكن الحكومة ورئيسها لا يكادان يؤديان مهامهما. فموضوع المخطوفين يلفه ضباب كثيف ويبعث على القلق. وموضوع الزمن والشرعية يداران دون إنصات للعقل السليم وبفائض إنصات للمظاهر. موضوع "اليوم التالي" مدحور ويثير خطابا فارغا سيضطر لأن يتراجع أمام الواقع أو أن يؤدي بإدارة الحرب الى طريق مسدود. رئيس الوزراء يتصرف كمن هو ليس مؤهلا للتحدي. مشغول "باليوم التالي" السياسي. يغرد في الليالي ضد قادة جهاز الأمن، يجمع البروتوكولات ويستخدم "آلة السم"، يدور في النهار كمدمن على "التقاط الصور" في الوحدات العسكرية التي لا تريد حقا أن تراه. يقصون الاحتياط وينزعون السلاح عن الجنود النظاميين. فهل يحتمل أن يكون هؤلاء المقاتلون، المطالبون بإعطائه الثقة لدرجة المخاطرة بحياتهم بعد ساعة من زيارته، يكتشفون بأنه ليس لرئيس الوزراء حتى ولا ذرة ثقة - بهم؟

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