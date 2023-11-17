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12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل منذ بدء العدوان على غزة

11/17/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أسابيع تجاوزت 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف امرأة.
وقال المكتب إن عدد المفقودين ارتفع إلى 3750 بينهم 1800 طفل، مشيرا إلى أن عدد المصابين تجاوز 30 ألفا، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.

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