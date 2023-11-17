12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل منذ بدء العدوان على غزة

12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل منذ بدء العدوان على غزة
التاريخ
11/17/2023 2:23:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أسابيع تجاوزت 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف امرأة.
وقال المكتب إن عدد المفقودين ارتفع إلى 3750 بينهم 1800 طفل، مشيرا إلى أن عدد المصابين تجاوز 30 ألفا، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.
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