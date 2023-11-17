مفوض حقوق الإنسان: جنوب غزة ليس منطقة آمنة

مفوض حقوق الإنسان: جنوب غزة ليس منطقة آمنة
التاريخ
11/17/2023 2:23:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، ومن الضروري ضمان حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم.
وأضاف تورك أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن ما تسميه "منطقة آمنة" في جنوب غزة لا يمكن تبنيه، لأن جنوب غزة لا يمكن اعتباره آمنا.-(وكالات)
MENAFN17112023000072011014ID1107448149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.