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مفوض حقوق الإنسان: جنوب غزة ليس منطقة آمنة

11/17/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، ومن الضروري ضمان حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم.
وأضاف تورك أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن ما تسميه "منطقة آمنة" في جنوب غزة لا يمكن تبنيه، لأن جنوب غزة لا يمكن اعتباره آمنا.-(وكالات)

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