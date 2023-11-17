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ليس باسمنا.. يهوديات بأميركا يدعمن غزة

11/17/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - "ليس باسمنا"، ذلك ما هتفت به أصوات كثير من اليهود عبر العالم -خاصة داخل الولايات المتحدة الأميركية- الذين حرصوا على إدانة مجازر الاحتلال في غزة، وفضح أساليب الحركة الصهيونية في "غسل دماغهم" وإقناعهم بأفكار مغلوطة عن تاريخ الصراع في فلسطين المحتلة.
وكان لافتا أن يلجأ هؤلاء إلى تطبيق "تيك توك" للجهر بمواقفهم في هذا التوقيت، حيث أكدوا أن وسائل الإعلام الأميركية والغربية ترفض نقل وجهة نظرهم، وتصر على إبراز وجهة النظر الواحدة بشأن قضية فلسطين.
وإذا كان كتاب عن مجزرة صبرا وشاتيلا هو ما غير موقف الناشطة الأميركية اليهودية الشهيرة شاتزي ويزبرغر (1930-2022) تجاه إسرائيل والحركة الصهيونية، فإن مجازر الاحتلال المستمرة في غزة حاليا هي ما جعلت كثيرا من اليهود يجأرون بصوتهم رافضين تلك المجازر، ويكشفون عن أساليب الدعاية المضللة التي تمارسها الحركة الصهيونية عليهم لتوجيه قناعاتهم.
ومن ضمن هؤلاء صاحبة حساب "كليوس وورلد" على تيك توك، وهي أميركية تعتنق الديانة اليهودية وعبرت عن تضامنها التام مع الفلسطينيين.
تقول كليوس في أحد مقاطع الفيديو إنها تصل إليها أسئلة كثيرة عن سبب دعمها لفلسطين، وهي اليهودية التي تربت في أحضان الحركة الصهيونية، وإنها تتلقى أيضا أسئلة عن دعم كثير من اليهود لإسرائيل رغم مجازرها المستمرة بحق الفلسطينيين.
وتجيب كليوس، التي تركت الصهيونية عندما رأت العنصرية متجذرة داخلها، بأن السبب في ذلك هو أن اليهود "يغذون بمعلومات غير دقيقة وغير صحيحة".
يهودية أميركية أخرى أكدت أنها "محبطة جدا من دعم عدد من اليهود في الولايات المتحدة لإسرائيل"، وشددت على أنها غاضبة "من استغلال المحرقة في بروباغاندا دعم إسرائيل وجمع الأموال لها، في وقت يتعرض فيه آخرون لمجازر حاليا".
أما كيتي، وهي مواطنة أميركية يهودية نشأت هي الأخرى في حضن عائلة صهيونية، وجدّها من الناجين من المحرقة، فأكدت أنها درست قضية الصراع في فلسطين وخلفيته التاريخية لمحاولة تجاوز عملية "غسيل الدماغ" التي تعرضت لها منذ طفولتها.
وأوضحت أنها بعدما درست الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وجدت نفسها في خندق المدافعين عن فلسطين، إذ تأكدت من تورط الاحتلال الغربي ممثلا في بريطانيا وأميركا في صنع مأساة فلسطين، لحاجتهم إلى قاعدة عسكرية متقدمة.
يهودية أخرى مناهضة للصهيونية ظهرت في مقطع فيديو على حساب في تيك توك يحمل اسم "هدى بيوتي"، وهي تنتقد إسرائيل وتصفها بالعنصرية.
وقالت خلال مظاهرة في لوس أنجلوس دعما لغزة إن "إسرائيل تزعم أنها دولة يهودية، وهذا خطأ، فليس كل اليهود يعيشون هناك، كما أن أغلب مواطنيها ليسوا يهودا".
وانتقدت بشدة الحكومة الأميركية، وقالت "إن حكومتنا لا تستمع لنا في ما يبدو، لكن أؤكد لكم: لن أدعم أي حملة لأي سياسي أميركي لا يعبر صراحة عن دعمه لحقوق الفلسطينيين".
بدروها، قالت آندي صاحبة حساب "أندروميرو" على تيك توك و-التي تحرص على وضع علم فلسطين إلى جانب صورة حسابها- أن الصهيونية ستفشل حتما، وستسقط كما سقط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وحسب سولرايز، فإن الدعم للحركة الصهيونية يتناقص يوما بعد يوم حتى داخل المجتمع اليهودي.
وبدورها، شددت سولرايز على أن مجازر غزة دفعت كثيرا من الأميركيين من خلفيات دينية مختلفة إلى الشروع في قراءة القرآن، وعلقت على ذلك قائلة: "بسبب كل ما يجري حاليا في غزة، ستشهدون اعتناق كثيرين هنا الإسلام".-(وكالات)

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