-->

Saturday, 18 November 2023 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤامرة الصمت

11/17/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل يونغ* - (مالكوم كير- كارنيغي) 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023

فيما تتحدث إسرائيل علنًا عن ارتكاب جريمة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة، تلوذ الدول الغربية بالسكوت.
* * *
بذلت إسرائيل قصارى جهدها على مدى العقود الماضية لإعادة تعريف عمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها بحق سكان فلسطين العرب في العام 1948 من خلال تصوير ما حدث على أنه كان نتيجةً لإقدام العرب على ترك بيوتهم طواعيةً، أو إذعانهم لأوامر قادتهم بالمغادرة. هكذا سعى الإسرائيليون إلى تقويض الاتهام بأن إسرائيل أُقيمت على أساس ممارسات تُصنَّف بأنها جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، لا يتوانى كبار القادة الإسرائيليين وبعض المسؤولين السابقين اليوم عن الخوض في نقاش علني حول التهجير الجماعي للفلسطينيين قسرًا من غزة إلى مصر.
وقالت صحيفة "فاينانشل تايمز" مؤخرًا، نقلًا عن مصادر، إن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من قطاع غزة في أراضيها. ومع أن أحد الدبلوماسيين الغربيين حاول حصر نطاق هذا التصريح بقول إن نتنياهو يريد من المصريين استضافة الفلسطينيين "على الأقل خلال فترة الصراع"، إلا أن هذه المحاولة للإيضاح كانت غير منطقية. فنتنياهو لا يكترث مطلقًا بما فيه خيرُ الفسطينيين، حيث يرتكب جيشه منذ ثلاثة أسابيع مجازر بحقه. بل إن ما يريده هو أن تفتح مصر أبوابها كي يتسنى لإسرائيل إغلاقها بشكل دائم بمجرد خروج الفلسطينيين من ديارهم. كان هذا هو ما حصل في العام 1948، وأحمقٌ من يعتقد أنه لا يمكن أن يحدث مجددًا.
تتزامن هذه الضغوط التي يمارسها نتنياهو مع تقارير متواترة عن إصدار وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة أوردت فيها قائمة من الخيارات المطروحة أمام السلطات الإسرائيلية للتعامل مع الفلسطينيين في غزة. ومن ضمن هذه الخيارات أن تعمد إسرائيل إلى "إجلاء السكان من غزة إلى سيناء"، و"إنشاء منطقة عازلة بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي المصرية، وعدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى النشاط أو السكن بالقرب من الحدود الإسرائيلية". وتضيف الوثيقة أن هذا المشروع يستوجب من إسرائيل بذل جهود مكثفة من أجل استقطاب الدعم الدولي له، لا سيما من الولايات المتحدة. وحتى مع الإقرار بأن ترجمة "غوغل" للوثيقة غير دقيقة، فإن دقة هذه التوصية لا تقبل الجدل نظرًا إلى أن نتنياهو يروج للفكرة عينها.
لهذا السبب تحديدًا، لا يمكن تصديق الادعاءات الإسرائيلية بأن الوثيقة الصادرة عن وزارة الاستخبارات هي مجرد "ورقة مفاهيمية" أو طرح افتراضي. فعادة ما تبدأ الكثير من الأفكار الجديدة وغير المسبوقة في الحكومة بشكل غير ملحوظ، تحديدًا لأن هذه هي الطريقة المنطقية والبيروقراطية التي تستخدم حتى لا تعمد البيروقراطيات المتنافسة على إلغاء هذه الأفكار على الفور. ومن المدهش في حد ذاته في الحقيقة أن تقر إسرائيل بأن التطهير العرقي بات الآن جزءا من حزمتها المفاهيمية للتعامل مع الفلسطينيين.
إذا كانت ثمة شكوك في هذا الصدد، فالمقال المنفر الذي كتبه الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جيورا إيلاند، كفيل بإخمادها. فقد طرح إيلاند في مقاله "خياراته" الخاصة لمعالجة مشكلة الفلسطينيين في غزة. وأحد هذه الخيارات هو "تهيئة الظروف لجعل الحياة في قطاع غزة غير ممكنة"، ما يؤدي إلى "التهجير الجماعي لسكان القطاع إلى مصر أو الخليج". والهدف النهائي هو "أن تتحول غزة إلى مكان لا يمكن لأي إنسان العيش فيه. وينبغي النظر إلى هذه النتيجة باعتبارها وسيلة وليس غايةـ لأنه ما من خيار آخر لضمان أمن إسرائيل. نحن نخوض حربا وجودية".
لا شك في أن مراكز الأبحاث والجامعات حول العالم ستستمر في دعوة إيلاند ليحل ضيفا عليها، على الرغم من أن مقاله يتبنى ارتكاب جرائم حرب (العقاب الجماعي، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، والتهجير غير المشروع) وجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريف الذي اعتمدته للتطهير العرقي لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي أوكل إليها البحث في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة. ولذلك، فإن الاعتقاد السائد في أوساط مؤيدي إسرائيل بأنها تشكل نموذجا أخلاقيا يُحتذى به لا يبعث على الضحك فحسب، بل يتعارض مع أعمار وأفكار المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين.
إن المسوغ الأمني الذي ساقه إيلاند لتبرير هذه الأفعال مثير للاشمئزاز، لأنه المبرر الذي يلجأ إليه الأوغاد في كل مكان لعقلنة ارتكاب الجرائم النكراء. فمن أجل تحقيق أمن إسرائيل، لا بد من دفع نحو مليونَين من سكان غزة إلى الصحراء وكأنهم قبيلة ضائعة. ومن أجل قتل مسؤول واحد من حماس وتعزيز أمن إسرائيل، لا بد من إبادة حي بأكمله في مخيم جباليا للاجئين، وإيقاع خسائر فادحة في الأرواح. ومن أجل حماية إسرائيل، تُطلَق يد العصابات من المتدينين المسلحين في الضفة الغربية، الذين كانوا سيوضعون في معظم البلدان على قوائم الإرهاب، لطرد سكان القرى الفلسطينية من بيوتهم أو قتل الفلسطينيين العزل وهم يقطفون الزيتون.
إن ما يثير الدهشة على وجه الخصوص هو أن البلدان الغربية تشاهد كل ما يحدث راهنًا، وتستخدم هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كذريعة للتقاعس. وحتى بينما تُمعن إسرائيل في إبادة الآلاف من سكان غزة، فيما كثيرون آخرون ما يزالون تحت أنقاض المباني التي سوتها بالأرض، رفضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة فرض وقف إطلاق النار في غزة، أو استمرت في التعبير عن استنكارها لسقوط القتلى الإسرائيليين، وبدت غير متأثرة بضحايا الرد الانتقامي الإسرائيلي. ويحدث هذا على الرغم من تصريحات المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الصادمة بأن "التركيز (في قصف غزة) هو على إحداث الضرر وليس على توخي الدقة".
سوف يكون ما ينتج عن هذه الأحداث لحظة تأسيسية فارقة لهيمنة الغرب على الشؤون العالمية. فالضحية الأولى لحرب غزة هي من دون شك أوكرانيا، التي صُور الدفاع عنها في البلدان الغربية على أنه يعادل رفضَ ذلك النوع من الاسترضاء الذي أدى إلى تسليم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا النازية. وقد انهارت الأسس الأخلاقية التي قامت عليها السردية الغربية بشأن أوكرانيا على وقع انهيار المباني السكنية في غزة. مَن سيصدق مجددًا الخطاب الأميركي أو الأوروبي حول شر روسيا، فيما الكثير من البلدان الغربية لا تأبه بالقتل الجماعي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي؟ في هذا السياق، على الأميركيين أن يلتزموا الحذر. فقد يكتشفون أنهم معزولون عندما يجولون على حلفائهم في العالم لمساعدتهم على منع الغزو الصيني لتايوان في نهاية المطاف.
يؤلمني أن أذكر الحجة التبسيطية للغاية التي يسمعها المرء في مثل هذه الحالات، وهي أن الغرب عنصري في التمييز بين العرب وشعوب يعتبرها أكثر شبها بالغرب، مثل الإسرائيليين. ولا أعتبر هذا التفكير إشكاليا على الكثير من المستويات فحسب، بل لا يسعني أيضا إلا أن أعترف، بالنظر إلى المظاهرات التي تعم العواصم الغربية تنديدًا بالجرائم الإسرائيلية في غزة، بأن الكثير من الأميركيين والأوروبيين، ومن بينهم عدد مفاجئ من اليهود، اختاروا الوقوف على الجانب الصحيح دفاعًا عن جميع الضحايا من دون استثناء منذ هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).
لكن للنخب في الولايات المتحدة وأوروبا منظورا مختلفا أصبحت أعداد متعاظمة من شعوبهما تعارضه. ويعد هذا المنظور في تأسيس إسرائيل تعويضًا عما ربما كان أعظم جريمة في التاريخ، أي الهولوكوست (أو محرقة اليهود)؛ ويرى أن إسرائيل هي امتداد للغرب، وحليف موثوق طوال نصف القرن الماضي؛ وينظر إليها على أنها دولة عصرية وديمقراطية وليبرالية وسط منطقة من التعصب والتخلف. ويمكن بالطبع التشكيك في عناصر كثيرة من هذه الرواية. وعندما نسمع أولاف شولتز يعلن أن "إسرائيل دولة ديمقراطية تسترشد بمبادئ إنسانية للغاية، ولهذا السبب يمكننا أن نتأكد من أن الجيش الإسرائيلي سيحترم القواعد التي يحددها القانون الدولي في كل ما يفعله"، سنتساءل عما إذا كان المستشار الألماني يصدق فعلًا مثل هذا الهراء أو ما إذا كان لديه في الواقع جهاز تلفاز.
بينما يفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الانقسام الذي تشهده المجتمعات الغربية، لا مفر من أن يتغير ببطء المزاج السائد في أوساط النخب في أوروبا والولايات المتحدة. ولكن في الوقت الراهن، لا يبدو هذا التبدل باديًا للعيان على الإطلاق. والدليل على ذلك أن الإسرائيليين يتحدثون الآن صراحة عن التطهير العرقي بحق أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة، على مرأى من البلدان الغربية التي تواصل انخراطها في مؤامرة صمت مخزية.

*مايكل يونغ: محرر مدونة "ديوان"، ومدير تحرير في "مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط".

MENAFN17112023000072011014ID1107448146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث