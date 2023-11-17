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مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

11/17/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لوران بونفوا* - (أوريان 21) 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023

ما تزال الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 محل تحليل وتعليق واسعي النطاق. ولكن، بالتوازي مع الأحداث وخارج مجال التفكير، أخذت مساحة التعبير لداعمي حقوق الشعب الفلسطيني في الانحسار في أوروبا بصفة عامة، وفي فرنسا على وجه الخصوص.
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في اليوم التالي للسابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كانت وتيرة التشويه والوصم للتحركات الداعمة لفلسطين في فرنسا لافتة للانتباه. وحاولت الحملة سحق كل مبادرة تدعم فلسطين، بهدف تشويه اليسار الذي يتجسد في صورة جان لوك ميلانشون -رئيس حزب "فرنسا الأبية"- والتشكيك في مصداقيته. كل هذا بدعم مباشر من الحكومة وأحزابها السياسية والعديد من وسائل الإعلام. تظاهرت ردود الفعل المستنكِرة بعدم فهم التفاصيل المضمنة في تصريحات ميلانشون حين دعا إلى العودة إلى السياق التاريخي للصراع، لترويج فكرة أنه يدعم الإرهاب، شأنه في ذلك شأن نواب آخرين من حزبه.
انعكس موقف السلطات في التعليمات التي تصدرها، مثل قرار حظر التظاهرات الذي وجهه وزير الداخلية، جيرالد درمانين، إلى مديري الأمن، ومنشور وزير العدل، إريك دوبون موريتي، الذي يعتبر أن في تقديم هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على أنه شكل من أشكال المقاومة المشروعة تبريرا للإرهاب.
عارض مجلس الدولة الحظر الكامل للتظاهر في القرار الذي أصدره يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. لكن تطبيق القرار تجسد بعد ذلك بأشكال مختلفة تبعا لرؤى مديري الأمن بحسب المناطق. فقد تم، على سبيل المثال، منع التظاهر في باريس في 28 تشرين الأول (أكتوبر)، في حين تم السماح به في مرسيليا. وعلى الرغم من كل ذلك، أدى اعتبار الحكومة للمظاهرات على أنها تعبير عن دعم "حماس" إلى التقليل من أهمية التحرك وتهميشه، مما أعطاه تلقائيا مغزى سياسيا راديكاليا.
مهزلة قضية بنزيما
تجسد حالة أخرى نفوذ السلطة العامة في فرنسا وقوتها. كانت الناشطة الفلسطينية اليسارية، مريم أبو دقة، قد تلقت دعوة منذ فترة طويلة للقدوم إلى فرنسا، وحصلت على تأشيرة للمشاركة في مختلف المؤتمرات في الوسط الجمعياتي وإلى جانب مجموعة من المسؤولين السياسيين. وبعد أسابيع عدة من بداية جولتها، أمر وزير الداخلية في 16 تشرين الأول (أكتوبر) بتوجيهها إلى الإقامة الجبرية في مرسيليا بهدف ترحيلها ومنعها من التحدث في الأماكن العامة. ومرة أخرى، توصلت العدالة في النهاية إلى معارضة قرار الترحيل بعد أربعة أيام، لكن الوزارة استأنفت القرار، ليتم طردها في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال نحو عشرة نشطاء من "الاتحاد الفرنسي العام للعمال" (CGT)، بمن فيهم بعض قادة فرعه في الشمال، فجر يوم أحد، وتم إلقاء القبض عليهم ووضعهم قيد الاحتجاز بتهمة الدعوة إلى الإرهاب، بعد توزيعهم لمنشور.
بعدها ببضعة أيام، قررت إدارة التربية في باريس وبشكل مفاجئ إلغاء عرض فيلم الرسوم المتحركة النرويجي "وردي" في مهرجان كلية السينما، "Collège au cinéma"، الذي يروي قصة لاجئة فلسطينية في لبنان. ولتبرير هذا القرار، أشارت المؤسسة إلى "السياق الدولي المتوتر"، في تجاهل تام لإجماع النقاد على أهمية هذا الفيلم الموجه إلى الأطفال عند صدوره سنة 2018، من دون أن يثير أي شكل من أشكال الجدال. وتظهر هذه الحادثة بطريقة كاريكاتيرية الضغط المستمر الذي تفرضه الحكومة الفرنسية على الشخصيات والخطابات التي تجسد التضامن مع فلسطين، أو تسلط الضوء على مسارات فلسطينية عادية.
أما أبشع مثال على هذه الحملة، فهو بلا شك هجمة السلطات على لاعب كرة القدم الشهير، كريم بنزيما؛ حيث طالبت السيناتور اليمينية فاليري بوايي بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه بسبب تغريدة له دعم فيها المدنيين في غزة. وكان جيرالد دارمانين نفسه قد وجه وفي وقت سابق اتهامات إلى هذا اللاعب المقيم في المملكة العربية السعودية بالانتماء إلى "الإخوان المسلمين"، قائلاً على شاشة التلفاز إنه كان "مهتما (به) بشكل خاص لبضعة أسابيع" (CNews، في 16 تشرين الأول (أكتوبر)). وتفضح تصريحاته جهل العديد من وسائل الإعلام والسياسيين بتاريخ الحركات الإسلامية.
إعلام في حالة شلل
تسببت حالة الهلع جراء العنف الذي شهدته إسرائيل (والذي يتم توصيفه غالبا بالـ"العنف الأساسي"، أي في معزل عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته) والسياسات القمعية التي يشجعها القادة الأوروبيون، في تقلص جنوني لمساحة الحرية المتاحة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى أن الخوض في هذا التقلص نفسه أصبح من المحرمات، ومن المستحيل شرحه علنا في وسائل الإعلام المهيمنة، وبالتالي يتم الإلقاء به في الهامش.
خارج محيط السلطة السياسية وغير بعيد عنها، يمكن اعتبار وسائل الإعلام بتفرعاتها جزءا من المساحة المتقلصة التي تآكلت لتسهم في حجب الخطاب المؤيد لحقوق الفلسطينيين. وفي هذا السياق الخانق، فضل لفيف من المختصين في الشأن الفلسطيني أو الأكاديميين، على الرغم من خبرة أغلبهم في الإذاعة أو التلفزيون، رفض التعبير عن أنفسهم. وشهد آخرون قيام وسائل إعلام كانت قد دعتهم إلى إلغاء دعواتهم فجأة: أصبحوا فجأة ضيوفا شديدي الخطورة بالنسبة لغرف التحرير التي يمشي المحررون فيها بحذر كبير على زجاج مكسور.
لدى ظهور المخرج الفلسطيني فراس خوري في قناة إذاعية عامة، رأى أنه ربما أصبح من الضروري اليوم النظر في فرضية الدولة ثنائية القومية -أي التشكيك، بشكل غير مباشر، في الطابعين الديني والعرقي للدولة الإسرائيلية. وهو موقف أشاع قلقاً واضحاً بين الصحفيين قبل أن يؤدي إلى قطع الاتصال عن الضيف، ثم الاعتذار في اليوم التالي عن السماح لمثل هذه الملاحظات بأن تمر على الأثير. ولا تترجم ردة الفعل من هذا النوع تأكيدا للمواقف المؤيدة لإسرائيل بين الصحفيين بقدر ما تُظهر نوعاً من الجهل في سياق تتغير فيه حدود الخطاب، مما يشل أولئك الذين يفترض فيهم إثارة النقاش، مما يؤدي إلى فرض الحذر الشديد على الخطابات التحليلية. وسيكون فرض التحدث ضد هذه الخطوط الحمراء الجديدة صعبا بشكل متزايد في المستقبل. ويغلب أن يظل شجب الاحتلال والظلم والجريمة والعنصرية محصوراً لفترة طويلة في دوائر مهمشة.
الدفاع عن الحريات الأكاديمية
في الوسط الجامعي الفرنسي، وفي مكان يفترض أن يتسع لجميع الآراء على تناقضها اعتباراً لوجود عنصر بشري مؤلف من مثقفين وخبراء وأكاديميين، وإثر أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تم رصد جملة من "التبليغات" المتكررة بين الزملاء نفسهم لهياكل الإدارة العليا. ويكون ذلك أحيانا بناء على طلب الإدارات الجامعية ذاتها. وتم اتهام بعضهم بتمجيد الإرهاب من خلال التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين أو نشر نص أو صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يعد هذا الاتهام، بلا أدنى شك، خطيرا ودخيلا على بيئة يحفل تاريخها بالمناقشات الفكرية العميقة -فلنتذكر الستينيات والسبعينيات- حيث تتم الآن الاستهانة بمبدأ مناقشة الأفكار الخاص بالعالم الأكاديمي لصالح افتراء قد تكون له آثار قانونية خطيرة. وكرد فعل على ذلك، تم توزيع بيان جماعي بإمضاء باحثين وباحثات في العلوم الاجتماعية يعبرون فيه عن قلقهم إزاء القيود الجديدة المفروضة على الحريات.
أصبحت الحريات الأكاديمية مهددة بالفعل اليوم، وليس فقط من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية، ولكن أيضا من خلال الصعوبات التي تمنع الوصول إلى الميدان، وكذلك بسبب الاعتقالات، بما في ذلك اعتقال الأنثروبولوجية الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه، التي تم إطلاق سراحها أخيرا في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاز في إيران. ويتطلب الدفاع عن هذه الحريات الحفاظ على الخطابات النقدية والملتزمة والمستندة إلى معرفة قوية، والتي تتعرض اليوم للتهديد من الرقابة الذاتية والضغوط والتجريم، وهي ممارسات دخلت على الخط في المجال العلمي خصوصاً حين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، وهو شيء ظهرت ملامحه بقوة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وهكذا، نكون وبلا ريب قد دخلنا مرحلة جديدة وخطيرة. في سنة 2019، تمت إعادة تأكيد احترام الحريات الأكاديمية ردا على الاتهامات الحكومية حينها بـ"الإسلاموية اليسارية"، حيث أحدث الهيكل الوطني للبحث العلمي وكذلك مؤتمر رؤساء الجامعات، جبهة مشتركة للدفاع عن المجتمع الأكاديمي. ولكن يبدو أن الحال قد تغير اليوم.
انقلاب الموازين
كان الوضع الذي سبق الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل مختلفا. كانت إجراءات التجريم على المستوى التشريعي قائمة فعليا لفترة طويلة، لكنها ما تزال تسبب إحباطا قانونيا في أغلب الأحيان، مثل القرار الأخير الصادر عن محكمة النقض في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، الذي اعتبر أن دعوات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية لا يمكن أن تعد استفزازا للكراهية.
ولكن، من خلال تقارير منظمات غير حكومية وكتب علمية، وانتخابات أوصلت أغلبية يمينية متطرفة إلى الحكم، وصولاً إلى تصريحات السياسيين اليهود العنصريين، بدا الفضاء العام الأوروبي وكأنه يكتشف شيئا فشيئا تحول إسرائيل إلى "ديمقراطية" غير ليبرالية. وعلى الرغم من أنه كان محظورا في السابق، إلا أن تصنيف النظام الإسرائيلي كنظام فصل عنصري، حتى وإن كان يؤدي إلى انقسام التشكيلات اليسارية، خرج من الدوائر النضالية ليتم استخدامه في وسائل الإعلام العامة، بما في ذلك القنوات العامة التلفزيونية والإذاعية.
من المؤكد أن الاتهامات المشوِّهة قد استمرت، معتمدة على قيود تشريعية تعتبر أن معاداة الصهيونية مرتبطة بمعاداة السامية، أو بعض المتابعات المثيرة للشفقة في كثير من الأحيان، بما في ذلك داخل المجالس والحكومات. ومع ذلك، باتت السياسة الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالشؤون الداخلية أو تجاه الفلسطينيين، غير قابلة لأي نوع من أنواع الدفاع أو التبرير. كان ممكنا التعبير عن التعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني، وكان استعمال مصطلحات مثل "المقاومة" و"الاحتلال" و"المقاطعة" ممكناً، على الرغم من عدم قدرتها على التأثير بشكل مادي على أرض الواقع في الشرق الأوسط.
ألمانيا المتفردة
حدث في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 انقلاب عنيف -لم يكن مفاجأة كبرى، ولكنه ذو مدى مقلق عندما ننظر إليه على نطاق المجتمعات الغربية. ويختلف هذا التحول بالتأكيد من بلد أوروبي إلى آخر. وفي هذه الحالة، يبدو أن عملية تقليص حرية التعبير في فرنسا وألمانيا حاليا هي الأكثر تقدما. وهناك أسباب تاريخية مرتبطة بالهولوكوست، ولكن هناك أيضا أسباب اجتماعية مميزة، تتمثل في وجود أقليات مسلمة ويهودية على حد السواء في فرنسا.
في المملكة المتحدة، وأيضا في إيطاليا وإسبانيا، على الرغم من خطابات المسؤولين السياسيين المنحازة لصالح إسرائيل، لم يتم منع المظاهرات التي تدعم الفلسطينيين وتعارض وحشية القصف في غزة، والتي غالبا ما كانت ضخمة. وتجندت وسائل الإعلام في بعض الأحيان للعب دور الوسيط الشجاع. على سبيل المثال، قامت إدارة تحرير (بي بي سي) بالدفاع عن قرارها بعدم استخدام تصنيف "إرهابي" للإشارة إلى "حماس"، داعية إلى استخدام تصنيفات أكثر حيادًا. ومع ذلك، لم يمنع هذه الموقف بعض صحفييها من الكشف عن التحيز في التغطية الداعمة لإسرائيل من طرف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون البريطانية، ولم يمنع الصحفي التونسي بسام بونني من الإعلان عن استقالته من القناة ردا على ذلك.
في إشارة إلى تسارع عملية تجريم حرية التعبير في ألمانيا، تم تأجيل "معرض فرانكفورت للكتاب" -الحدث الأهم من نوعه في العالم. كما تم تجميد منح جائزة للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، التي تلقت في الوقت نفسه اتهامات إعلامية بالترويج لخطابات معادية للسامية في روايتها الأخيرة، التي تروي عمليات الاغتصاب التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون خلال النكبة. وفي معرض إدانته للاستخفاف بالإرهاب، غادر عمدة فرانكفورت الديمقراطي الاشتراكي بضجة كبيرة مؤتمراً للفيلسوف سلافوي جيجيك، الذي دعا ببساطة، بعد عشرة أيام من 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى وضع أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين في سياقها.
إضافة إلى الآثار المباشرة على أولئك الذين يتجندون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فإن هذا التراجع الأوروبي، والألماني والفرنسي على وجه الخصوص، في منسوب حرية التعبير، له آثار سلبية. فمن خلال إلزام التحليلات وربطها بسجل عاطفي، يتأثر الفهم بلا شك. مَن يستطيع اليوم أن يعتقد بشكل عقلاني بأن محاربة "حماس" تتطلب الأساليب نفسها التي استخدمها التحالف الدولي ضد "داعش"؟ ومع ذلك، كان هذا هو مقترح الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لتل أبيب.
علاوة على ذلك، خارج المجتمعات الأوروبية، ولكن أيضا داخل قطاعات معينة منها، فإن لهذه القيود آثارا ضارة. تسهم الدعوات التي يطلقها القادة الأوروبيون والأميركيون لحظر الاحتجاج على الخطابات المنحازة لدعم إسرائيل -بما في ذلك بعد القصف الإسرائيلي لغزة الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين- بشكل مباشر في ترسيخ فكرة الغرب المتعجرف الذي لم يعد يهتم ببقية العالم. إنه لم يعد يتحمل حتى عناء جعل الناس يعتقدون أنه يمثل قيما عالمية. فهل سيتفاجأ القادة وغالبية وسائل الإعلام الأوروبية حقا بعدم تمكنهم من التواصل مع جيرانهم في الجنوب مستقبلاً، ورؤية دعواتهم إلى دعم أوكرانيا أو أي قضية أخرى مُشيطنة أو محتقرة؟

*لوران بونفوا: المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)، المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية، الكويت. ترجمت المقال من الفرنسية شيماء العبيدي.

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