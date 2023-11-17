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لماذا جعل الاحتلال من مجمع الشفاء هدفا عسكريا؟

11/17/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - بعد أن حوله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لعدة أيام، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الأربعاء الماضي، وكرر ذلك أول من أمس، بزعم وجود مقر لقيادة حماس بطابقه الأسفل، وهو ما تنفيه الحركة مرارا.
وحول الأسباب التي تدفع الاحتلال لاستهداف مجمع الشفاء كهدف عسكري، يقول نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، إن الاحتلال وضع السيطرة على مستشفى الشفاء "عنوانا لسقوط غزة".
وحسب بعض التقارير والمنصات، فإن أسباب استهداف المستشفى هي "فشل جيش الاحتلال في إحراز أي نصر عسكري حتى الآن أو تحرير أي أسير من قبضة حركة حماس، فضلا عن خضوعه لضغوط الرأي العام الصهيوني، دفعاه لتحويل المستشفى لهدف عسكري ومحاصرته بالدبابات.
ومن الاسباب كذلك البحث عن شكل من النصر يظهر أنه دمّر مركز قيادة حماس داخل نفق مزعوم تحت مجمع الشفاء، كما روّج للرأي المحلي والغربي بأن المجمع الطبي يحتوي على مخازن لأسلحة حماس، فحوّله إلى محور عملياته العسكرية.
مجمع الشّفاء الطبي تحوّل منذ 2007 إلى قلعة نضال ضد الاحتلال، من حيث استضافته وفود كسر الحصار واحتضانه مؤتمرات صحية، فضلا عن بنائه لشراكات قوية مع المنظمات الدولية والصحية، وتحوّله في الحرب الحالية إلى مركز للمؤتمرات الصحفية.
وقال صيدم أن الاحتلال يسعى إلى كسر رمزية هذا المعلم الطبي بإلحاق أكبر قدر من الأذى والمشقّة بالفلسطينيين النازحين للاحتماء بمحيطه، لحرمانهم مِن الرعاية التي تقدّمها تلك المنشأة الطبية لهم.
ووفق تحليل نشره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الأربعاء الماضي، فإن اقتحام الشفاء الطبي يمثّل تحديا أمام موقف كيان الاحتلال في الحرب بغزة، كما يمكن فهم ذلك في ضوء، أن دخول المستشفى يشكّل فرصة للجيش الإسرائيلي لتعزيز روايته بشأن استخدام حماس للمنشآت الطبية بالقطاع كبنية تحتية لأغراض عسكرية، للرد على الانتقادات الدولية لاستهداف المستشفيات.
ويقول المركز أن الاقتحام يفتح نافذة جديدة لزيادة الانتقادات الدولية للاحتلال وزيادة الضغط عليها، في حال عدم قدرتها على تقديم أدلة تعزز روايتها، كما أنه يمثّل اختبارا لمصداقية المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها دولة الاحتلال، خاصة بعد نشر الجيش مقطع فيديو لما يزعم أنها "غرفة عمليات حماس" تحت المستشفى.
من جهته، يقول مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن اقتحام ومحاصرة مستشفى الشفاء وبقية المنشآت الطبية في غزة، "عمل عدائي" يستهدف الفئات المحمية وفق اتفاقيات جنيف، وهم المرضى والجرحى والطواقم الطبية، والمدنيون من أصحاب الأمراض المزمنة من الشيوخ والأطفال والنساء، مضيفا في بيان:
تلك السياسة تتوّج سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل من خلال عدوانها المستمر على غزة منذ 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
ويؤكد "شمس" أن المرضى والجرحى يتعرضون لسياسة "إعدام جماعي"، مضيفا أن رفع علم الإحتلال على مستشفى الشفاء الذي يعالج أطفالا حديثي الولادة وشيوخا وجرحى ونساء، لا يعد نصرا عسكريا إنما وحشية بحق المدنيين الأبرياء.
من جهته اعتبر الخبير العسكري الروسي، سيرغي ليونكوف، "أن إسرائيل تريد كسر رمزية تحوّل مجمع الشفاء الطبي كعنوانٍ لصمود حماس"، مضيفا أن "المشفى يأخذ حاليا دور حكومة غزة، سواء في مخاطبة الرأي العام أو احتضان المؤتمرات الصحفية التي تفضح جرائم الاحتلال، ومن ثم لا بد من إسكات صوته عبر تحويله لثكنة عسكرية إسرائيلية".
ويضيف الخبير الروسي " نرى تناقضات واضحة في الرواية الإسرائيلية، فمنذ البداية كان المستشفى يضم مقرا لقادة حماس، وبعد الاقتحام تبدّلت الرواية إلى أنه يضم أنفاقا".
ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بقصف الاحتلال، بزعم وجود مقاتلي حماس بداخله، وهو أمر ثبُت عدم صحته.
ويقول ليونكوف "أن المجتمع الدولي الداعم لإسرائيل، لم يعمل على تفنيد تلك المزاعم، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف عدوانه وشن "حرب مستشفيات" في غزة"، مضيفا أن "إسرائيل تبحث عن نصر وهمي، لذا حوّلت الشفاء إلى هدف عسكري، وتعد الآن رواية مصطنعة جديدة لمواجهة أي انتقادات دولية".-(وكالات)

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