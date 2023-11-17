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50 مقابل 50 من النساء والأطفال صفقة تبادل وشيكة بين حماس والاحتلال

11/17/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - ذكرت مصادر فلسطينية أن اتفاق هدنة بات وشيكا ويشمل إدخال مساعدات والإفراج عن 50 أسيرا لدى "حماس" مقابل الإفراج عن مثلهم لدى الاحتلال من النساء والأطفال الفلسطينيين.
وفي التفاصيل، أكدت المصادر قرب التوصل للاتفاق على هدنة إنسانية ودخول مزيد من المساعدات، مقابل إفراج حماس عن 50 رهينة من المدنيات الإسرائيليات والأطفال، مقابل 50 من السيدات السجينات والأطفال في سجون إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الاتفاق الوشيك في غزة يشمل هدنة من 3 أيام. كما أن الاحتلال وافق على دخول كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة تحت إشراف أممي ضمن الاتفاق، مشترطة عدم وصولها لـ"حماس".
وأضافت المصادر أن كيان الاحتلال يتعرض لضغوط أميركية للقبول بالصفقة.
من جهته نفى رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي مساء أمس أن تكون هناك صفقة لتبادل الأسرى، مشددا على أنه "لا توقف لإطلاق النار دون تحرير من وصفهم بالمخطوفين".
وفيما يبدو مناورة للاحتلال بموضوع الصفقة قال هنغبي "تصدينا لضغوط دولية كبيرة تطالب بوقف إطلاق النار"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يسمح بذلك".
وذكر أن كمية الوقود التي ستدخل إلى غزة تمثل 3 % مما كان يدخل يوميا قبل الحرب، مشيرا إلى أن إدخال الوقود لغزة سيبدأ من مساء اليوم السبت، بناء على مقترح أميركي بإدخال حاويتي وقود لغزة يوميا لمضخات المياه منعا لانتشار الأوبئة".
وكانت أنباء قالت أن نتنياهو طالب بزيادة عدد الأسرى المفرج عنهم.
وسيمر الخزانين عبر معبر رفح، من خلال الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة بشرط عدم وصول أي وقود إلى حماس.
وتهدف هذه الخطوة، بين أمور أخرى، إلى دعم بشكل أدنى في أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة، لتجنب تفشي الأوبئة التي قد تنتشر في المنطقة بأكملها، مما يؤثر على سكان القطاع ويمكن أن تمتد لداخل دولة الاحتلال، حسب المصدر.
وقبل ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس أنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب قصف الاحتلال المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية: "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".
وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.
ويتحمل المدنيون الفلسطينيون وطأة الحملة العسكرية المستمرة للاحتلال منذ أسابيع ردا على هجوم حماس المباغت الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إنه تأكد مقتل ما لا يقل عن 11500 شخص في قصف الاحتلال والاجتياح البري، أكثر من 4700 منهم أطفال.
وكان مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى، قال في وقت سابق أمس إن هناك "انفراجة" مؤخرا قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم التصريح باسمه، أن هناك بالفعل اتفاقا على صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان.
وقال: "هناك توافق بين حماس والاحتلال على كل تفاصيل عملية التبادل، ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ".
إلى ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على غزة والذي تسبب في تشريد ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون، فقد تعرضت مناطق لقصف عنيف أمس من قبل الجيش الاحتلال.
في المقابل جددت المقاومة الفلسطينية قصفها الصاروخي على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.
ورصد شهود وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى ناصر الطبي بقطاع غزة أمس إثر قصف الإحتلال لأهداف في بلدة بني سهيلا بشرق خان يونس في جنوب القطاع. فيما تم نقل جثمانين ومصابين عبر مركبات مدنية نظرا لاستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، ما أدى إلى صعوبة التواصل مع مركبات الإسعاف، كما ذكر تلفزيون فلسطين أن 9 شهداء قضوا بقصف طال نازحين بمنزل غرب مخيم النصيرات وسط غزة، كما ركز الاحتلال قصفه لحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
بالمقابل، أفاد بيان لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، بأن مقاتليها استهدفوا بقذائف التاندوم ثلاث آليات عسكرية للاحتلال في محاور التقدم غرب غزة ومحور الصبرة وتل الهوا.
وقبلها، قال الإعلام الفلسطيني أمس إن 7 أشخاص قضوا في قصف الاحتلال شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة. فيما تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزّة.-(وكالات)

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