دفاع مدني غزة: نواجه صعوبة بإغاثة المنكوبين بسبب قصف الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الجمعة، اننا نواجه صعوبة كبيرة في التحرك لإغاثة المنكوبين بسبب القصف وقلة الوقود.
واضاف ان قوات الاحتلال قصفت مدرسة الفلاح التابعة للأونروا وهناك شهداء.
وبين ان قوات الاحتلال تستهدف منطقة الصبرة بشكل مكثف، مضيفا ان طواقمنا تجد صعوبة في الوصول إلى منطقة شمال غزة.
وأكد ان الاحتلال تعمد إطلاق النار على منزل كنا نحاول إغاثة سكانه تحت الأنقاض.
MENAFN17112023000072011014ID1107448141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.