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دفاع مدني غزة: نواجه صعوبة بإغاثة المنكوبين بسبب قصف الاحتلال

11/17/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الجمعة، اننا نواجه صعوبة كبيرة في التحرك لإغاثة المنكوبين بسبب القصف وقلة الوقود.
واضاف ان قوات الاحتلال قصفت مدرسة الفلاح التابعة للأونروا وهناك شهداء.
وبين ان قوات الاحتلال تستهدف منطقة الصبرة بشكل مكثف، مضيفا ان طواقمنا تجد صعوبة في الوصول إلى منطقة شمال غزة.
وأكد ان الاحتلال تعمد إطلاق النار على منزل كنا نحاول إغاثة سكانه تحت الأنقاض.

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