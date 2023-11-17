830 ألف نازح في منشآت الأونروا بغزة

830 ألف نازح في منشآت الأونروا بغزة
التاريخ
11/17/2023 2:23:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات قطاع غزة بما فيها الشمال.
وأضافت الوكالة أن قرابة 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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