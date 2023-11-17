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ضغوطات متزايدة على إسرائيل

11/17/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تتزايد الضغوطات على إسرائيل جراء حرب غزة، وتكلفتها الإنسانية الباهظة، وتجاهل إسرائيل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. في الأيام القليلة الماضية، جرى ما يلي: الحكومة الإسبانية تقول إنها تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية لإيمانها بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وجراء ما يتعرضون له في الضفة وغزة، مطالبة إسرائيل بالكف عن هذه الحرب، ومؤكدة أن هذا الموقف لا يقلل من دعم إسبانيا لإسرائيل؛ ثلاثمائة محام فرنسي يريدون أخذ الحكومة الإسرائيلية على محكمة الجنايات الدولية جراء جرائم الحرب التي تنتهك بحق الفلسطينيين؛ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يقول إن العالم لا يستطيع أن يزيح وجهه عما يجري في فلسطين من جرائم؛ الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت ولا تستخدم حق النقد الفيتو بوجه قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو بإلزامية قانونية لهدنة إنسانية في غزة في سابقة نادرة وربما تاريخية؛ جلالة الملك ينشر مقالا في صحيفة الواشنطن بوست؛ ثاني أكبر الصحف الأميركية، يخاطب فيه النخبة والرأي العام الأميركيين ويضع السردية العربية لتكون حاضرة في المشهد يعلوها استحضار إنسانية العالم والدفع باتجاه حل الدولتين؛ المسيرات تستمر في أرجاء العالم دعما لإنسانية الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.
هذه بعض مما يحدث في العالم، تشير كلها إلى أن إسرائيل تخسر المعركة أو الجبهة الإنسانية والإغاثية، أمام حجم القتل والدمار الذي يجري، وأن مزيدا من الضغوط سوف تستمر بالتصاعد الى أن تصل لحدود لن تحتملها إسرائيل. لا يحدث هذا لأن العالم يكره إسرائيل أو يدعم حماس، هذا غير صحيح بالمطلق، ما يحدث مرده التعاطف الإنساني الكبير مع مدنيين عزل من نساء وأطفال وشيوخ أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تتصرف بطريقة انتقامية وكم كبير من التخبط. الجيش الإسرائيلي لا يمتلك أهدافا قابلة للتحقيق في غزة، وهو بممارساته إنما يريد فرض العضلات العسكرية التي يروح ضحيتها شهداء أبرياء. لم يصل صانع القرار، وربما الرأي العام الإسرائيلي، لدرجة من الحكمة والتعقل ليدرك أن هذه المعركة لا رابح أو خاسر فيها، وأنها سوف تستمر على شكل جولات لأن أسبابها باقية، وأنه لا حل يجلب السلام والأمن إلا من خلال معالجة أسباب الحرب والعنف. إسرائيل تسيطر عليها حالة من الجنون الغاضب والرغبة بالانتقام، وهذا معناه تكلفة إنسانية، ومزيد من الضغوط على إسرائيل، وخسارة إسرائيل لمعركة الصورة والقبول الدوليين.
احتمالات نتائج هذه الحرب مفتوحة بالاتجاهات كافة، يغلب عليها الجانب السلبي، وهو إعادة الاحتلال واستعباد الفلسطينيين وخلق بيئة لتهجيرهم، ما سيدخل المنطقة برمتها في دوامة من الحرب والعنف، بما فيها الدول الموقعة على معاهدات سلام لأن التهجير بالنسبة لها إعلان فعلي للحرب تماما كقصف الدبابات والطائرات. لكن ثمة بصيص أمل في أن يسود صوت العقل والحكمة، خاصة إذا ما غادر نتنياهو، وأن يدرك الإسرائيليون أن قيام الدولة الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير هو التعامل العاقل الحكيم مع هذا الصراع المحتدم.

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