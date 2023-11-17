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العقبة: عدوان الاحتلال الهستيري تطهير عرقي وديني (صور وفيديو)

11/17/2023 2:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






نظمت الفعاليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة وقفة تضامنية مع اهل قطاع غزه وعموم الاهل في الاراضي الفلسطينية المحتلة امام مسجد الحسين بن طلال عقب صلاة الجمعة وبمشاركة المئات من ابناء العقبة.
ورفع في الوقفة عبارات تضامنية تنديدا بعدوان الكيان الصهويني الغاشم المحتل وغطرسته والابادة الجماعية التي يتعرض لها ابناء قطاع غزة، بالاضافة الى الاعلام الاردنية والفلسطينية وصور شهداء وضحايا ماكنة الاحتلال العسكرية .
وأكد المتحدثون ان العدوان المتواصل الذي قهر البشر والشجر والحجر جاء بحقد دفين وتطهير عرقي وديني لاهلنا الصامدون في غزة، حيث دمر كل شيء في القطاع المحاصر ويعبر عن فشل الاحتلال عسكريا.
واشار المتحدثون ان شهداء و ضحايا الاطفال والنساء والمدنيين العزل والذي وصل الى اكثر من 11 الف شهيد اغلبهم من الاطفال والنساء في الحرب الهستيرية جاء بغطاء غربي على راسها امريكيا وبريطانيا، مؤكدين ان الاعلام الغربي المتحيز وسع من دائرة العنف واستهداف المحرمات في القانون الدولي.
وبين المتحدثون ان الأردن قيادة وحكومة وشعبًا، هو السند والظهير الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعًا عن حقوقه المشروعة بإقامة دولته على ارضه، مؤكدين ان الاردن هو أرض الرباط والداعم الأقوى للشعب الفلسطيني وحيوا نضاله وبسالته.
ودعا المتحدثون المجتمع الدولي إلى أن يقوم بمسؤولياته بإجبار إسرائيل على تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسمح بتوفير ممرات آمنة لإمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لأهل غزة.

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