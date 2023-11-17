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مادبا تنتصر لغزة

11/17/2023 2:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحمد الشوابكة
مادبا - خرج العشرات من المواطنين في مسيرة ووقفة تضامنية ، انطلقت من أمام مسجد مخيم مادبا ، بعد صلاة الجمعة لنصرة الأهل في قطاع غزة و للتنديد بجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة والمدن في الضفة الغربية .
ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة شعارات المناهضة للاحتلال ، مرددين الهتافات المنددة بالجرائم المروعة والبشعة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى وطالت المستشفيات والأحياء والمدارس والمساجد والبنية التحتية في جرائم لم يسبق لها التاريخ مثيل، في ظل صمت المجتمع الدولي
كما انتقد المتظاهرون موقف المجتمع الدولي وبخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودعمها لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة ، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين.
وأكدوا أن ما حصل مجزرة يندى لها الجبين تضاف إلى سجل الاحتلال كجريمة حرب ، مشيرين إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل حاد واستنكار صريح للمجازر الأليمة التي شهدها الأهل في قطاع غزة واستهداف واضح للطواقم الطبية والبنية التحتية الصحية.
ودعوا دول الجوار على سرعة فتح المعابر وإرسال المساعدات إلى غزة كأقل واجب تجاه الشعب الفلسطيني الصامد في ظل الهجمة الشرسة من قبل الكيان الغاصب الذي استهدف البشر والحجر والشجر ، مطالبين بمقاطعة البضائع الأمريكية الإسرائيلية الغربية والشركات الداعمة لها باعتبار ذلك سلاحاً فعالاً ومؤثراً .

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