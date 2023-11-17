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معان : الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية لنصرة غزة

11/17/2023 2:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان







معان - شارك آلاف المعانيين في وقفه تضامنية حاشدة بعد ظهر يوم الجمعة امام مسجد معان الكبير دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي تسطر ملاحم بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني .
وندد المشاركون في الوقفه التضامنية التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية بالعدوان الصهيوني والأمريكي البشع على الأهل في قطاع غزة.
وطالب المشاركون في الوقفه التي دعت إليها فعاليات شعبية وشبابية في مدينة معان ، لدعم المقاومة وحماية الوطن بفتح المعابر الحدودية وايصال المساعدات الانسانية والدوائية والماء والغذاء والوقود إلى الأهل المحاصرين في قطاع غزة.
وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني ، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في اجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم ، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة الى قادة وابطال المقاومة في تحقيق النصر .
واستهجن المشاركون العجز والصمت العربي والإسلامي الرسمي تجاه العدوان الصهيو-أمريكي على غزة، وعدم التمكن من وقف هذا العدوان أو إتخاذ مواقف حاسمه ورادعه للكيان المحتل او حتى إدخال المساعدات إلى القطاع.
ووصف المشاركون الادارة الأمريكية بأنها شريكة في العدوان على غزة، مطالبين بإلغاء اتفاقية المشترك مع الولايات المتحدة.
كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بعدم الاكتفاء بطرد سفير الكيان الصهيوني أو سحب السفير الأردني، مطالبين بإلغاء الاتفاقيات مع الكيان وعلى رأسها اتفاقيات وادي عربة والغاز والماء مقابل الكهرباء.
وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة العدوان المستمر والمتواصل منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني البطل ، وباعتبار المقاومة السبيل الوحيد لوقف ذلك العدوان ودحر الاحتلال ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

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