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الأردنيون يواصلون دعمهم لغزة وينددون بالدعم الغربي لجرائم الاحتلال

11/17/2023 2:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فريق "الغد"






محافظات - ندد مشاركون في مسيرات ووقفات حاشدة، شهدتها غالبية مدن المحافظات أمس، باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وارتكابه المجزرة تلو الأخرى، وقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار الخانق من منع للماء والغذاء والدواء والوقود.
وجدد المشاركون بالوقفات تأكيدهم رفض كل أشكال العدوان والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء غزة، والتي تشكل جميعها جرائم حرب يجب على المجتمع الدولي كافة إدانتها ومحاسبة مرتكبيها والشركاء فيها.
الكرك..ثلاث وقفات تضامنية
نظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك، ثلاث وقفات تضامنية للأهل في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف كل مقومات الحياة بالقطاع.
وجدد المشاركون بالوقفات تأكيدهم رفض كل أشكال العدوان والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأشقاء بغزة، والتي لا تخرج عن كونها جرائم حرب، يجب على المجتمع الدولي كافة إدانتها ومحاسبة مرتكبيها.
فقد نظم الملتقى الوطني للفاعليات الحزبية والنقابية والشعبية، وقفة في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك.
وفي المزار الجنوبي، نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الأهل في فلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على الأشقاء في غزة.
كما نظمت الحركة الإسلامية بالكرك وقفة تضامنية في بلدة المنشية، بمشاركة شعبية واسعة.
وعبر المشاركون في الوقفات الثلاث، عن دعمهم لموقف الأردن بضرورة قطع العلاقات ووقف الاتفاقيات كافة مع الكيان.
وأكد متحدثون في الوقفات، ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني، ووقف فوري للعدوان الغاشم عليهم بكل الوسائل والأشكال الممكنة، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة أن تأخذ الدول العربية موقفا حازما وحاسما بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني.
وأشاروا إلى أن كل الأردنيين يقفون جميعا صفا واحدا في وجه مخططات العدوان الفاشلة، التي تهدف، بكل وقاحة، إلى تصفية وتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة. وشددوا على أن أقل ما يمكن أن نقدمه للأشقاء في مواجهة العدوان ومخططاته، استمرار التفاعل اليومي والتضامن بالأشكال الممكنة كافة، وفضح مخططات العدو الفاشلة على المنابر المتاحة، ولفت أنظار العالم لما يجري في غزة والتصدي لعمليات تزييف الحقائق وتجريد العدو وكشف حقيقته.
وأوضحوا أن على العرب والمسلمين الاتحاد والتصدي لما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان، خاصة وأن القوى الغربية تساند الكيان الصهيوني بكل قوة وتمده بالسلاح، في حين أن المقاومة الفلسطينية تواجه جيش الاحتلال الصهيوني وحدها.
مخيم مادبا ينتصر لغزة
وفي مادبا، شارك المواطنون في مسيرة تضامنية، انطلقت من أمام مسجد مخيم مادبا، بعد صلاة الجمعة، لنصرة الأهل في قطاع غزة وللتنديد بجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.
ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة شعارات مناهضة للاحتلال، مرددين الهتافات المنددة بالجرائم المروعة والبشعة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى وطالت المستشفيات والأحياء والمدارس والمساجد والبنية التحتية، في جرائم لم يسبق لها التاريخ مثيلا، في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما انتقد المشاركون موقف المجتمع الدولي، وبخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ودعمها للاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين.
وأكدوا أن ما حصل مجازر يندى لها الجبين، وتضاف إلى سجل الاحتلال كجرائم حرب، باستهدافه المستشفيات بشكل واضح في قطاع غزة والطواقم الطبية والقطاع الصحي.
ودعوا إلى ضرورة الإسراع بفتح المعابر وإرسال المساعدات إلى غزة كأقل واجب تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، في ظل الهجمة الشرسة من قبل الكيان الغاصب الذي استهدف البشر والحجر والشجر، مطالبين بمقاطعة البضائع الأميركية والصهيونية والغربية والشركات الداعمة لها، باعتبار ذلك سلاحاً فعالاً ومؤثراً على العدو وأعوانه.
وقفة حاشدة بمعان لنصرة "المقاومة"
وشارك آلاف المواطنين من مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة أقيمت أمام مسجد معان الكبير، دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي تسطر ملاحم بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني.
وندد المشاركون، في الوقفة التضامنية التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية، بالعدوان الصهيوني والأميركي البشع على الأهل في قطاع غزة.
وطالب المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان، لدعم المقاومة وحماية الوطن بتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والدوائية والماء والغذاء والوقود إلى الأهل المحاصرين في قطاع غزة.
وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم، ورددوا تكبيرات وشعارات تدعم قادة وأبطال المقاومة في تحقيق النصر.
وأدان المشاركون الصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه العدوان الصهيو-أميركي على غزة، وعدم التمكن من وقف هذا العدوان أو اتخاذ مواقف حاسمة ورادعة للكيان المحتل أو حتى إدخال المساعدات إلى القطاع.
كما طالبوا بعدم الاكتفاء بسحب السفير الأردني، بل يجب إلغاء الاتفاقيات مع الكيان، وعلى رأسها اتفاقيات وادي عربة والغاز والماء مقابل الكهرباء.
وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة العدوان المستمر والمتواصل منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني البطل، وباعتبار المقاومة السبيل الوحيد لوقف ذلك العدوان ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عدوان الاحتلال الهستيري تطهير عرقي
ونظمت الفاعليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة وعموم الأهل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام مسجد الحسين بن طلال، وبمشاركة المئات من أبناء العقبة.
ورفعت في الوقفة عبارات تضامنية تنديدا بعدوان الكيان الصهويني الغاشم المحتل وغطرسته والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة، إضافة إلى الأعلام الأردنية والفلسطينية وصور شهداء وضحايا ماكينة الاحتلال العسكرية.
وأكد متحدثون، أن العدوان المتواصل الذي قهر البشر والشجر والحجر جاء بحقد دفين وتطهير عرقي وديني لأهلنا الصامدين في غزة، حيث دمر كل شيء في القطاع المحاصر وعبر عن فشل الاحتلال عسكريا.
وأشاروا الى أن عدد الشهداء والضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين العزل وصل إلى أكثر من 11 ألف شهيد، في الحرب الهستيرية، التي جاءت بغطاء غربي على رأسه أميركا وبريطانيا، مؤكدين أن الإعلام الغربي المتحيز وسع من دائرة العنف واستهداف المحرمات في القانون الدولي.
وبين المتحدثون، أن الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، هو السند والظهير الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعا عن حقوقه المشروعة بإقامة دولته على أرضه، مؤكدين أن الأردن هو أرض الرباط والداعم الأقوى للشعب الفلسطيني.
ودعا المتحدثون، المجتمع الدولي، إلى أن يقوم بمسؤولياته بإجبار دولة الاحتلال على تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسمح بتوفير ممرات آمنة لإمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لأهل غزة.
مسيرة حاشدة بإربد تدين استمرار العدوان
وفي إربد، واصلت الفاعليات الشعبية والسياسية والمدنية، إدانتها لاستمرار عدوان قوات الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، وعلى المستشفيات، بما فيها المستشفى الميداني الأردني.
ونددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي، بالعدوان الوحشي على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال، مستنكرين استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم، خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية واستهداف محيط المستشفى الميداني الأردني.
ودعوا أحرار العالم للوقوف بجانب غزة لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما تقوم به قوات الاحتلال باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، جريمة حرب وإبادة بشرية.
وأكدوا أن توجيهات جلالة الملك بإنشاء مستشفى في مدينة نابلس وإدامة عمل المستشفى الأردني في قطاع غزة، وقرار الحكومة الذي جاء على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال، يدل على الموقف الصلب للأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم صمود أهل غزة والشعب الفلسطيني والوقوف معهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة بشرية.
وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.
وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا على الصمود بوجه آلة البطش الصهيونية؛ لأنهم أصحاب حق وشرعية، مؤكدين أنه لا يمكن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مهما كلف الثمن، وأن الانتصار لأصحاب الأرض الشرعيين طال الزمن أو قصر.
ونفذ حزب "نماء" وهيئة شباب بلدة عنبة، وقفة تضامنية عبرا فيها عن إدانتهما لاستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والحرب على غزة وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني، مشيرين إلى أن هذا يمثل جريمة حرب، وخروجا على القانون الدولي.
وأكدا وقوفهما خلف القيادة الهاشمية والطواقم الطبية في دعم الصمود الفلسطيني، داعين الحكومة الأردنية إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة الاحتلال للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد وتعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.
وأوضحا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا، يدين جرائم الحرب الصهيونية وقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار الخانق من منع للماء والغذاء والدواء والوقود.
وأشادا بتلاحم الأردن، قيادة وشعبا، إزاء العدوان البربري الذي تتعرض له غزة وتماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة دائما باتجاه فلسطين والقدس، منتقدين صمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم للكيان الصهيوني في عدوانه الهمجي، وهو يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويهدم المنازل فوق رؤس ساكنيها العزّل، ويقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني من دون أي اكتراث بقيم الإنسانية-(بترا)

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