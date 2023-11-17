Esri تعمل على تحسين منصة Arcgis

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--في عام 2021، أصدرت Esr ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المواقع، منصة ArcGIS، وهي منصة جغرافية مكانية كخدمة (PaaS) للمطورين لدمج قدرات الموقع في تطبيقاتهم وأنظمتهم التجارية ومنتجاتهم. والآن، تضيف الشركة خدمتين محسنتين جديدتين إلى منصة ArcGIS لتحسين السهولة والسرعة وفعالية التكلفة والأمان التي سيتمكن المستخدمون من خلالها من تحقيق هذه الأهداف لمنظماتهم.
تشمل الخدمات الجديدة ما يلي:
الأماكن- بيانات نقاط الوصول المهمة التي تشمل مجموعة متنوعة من المعايير المستندة إلى الموقع والسمات، وتصف الميزات الموجودة في البيئات المبنية والطبيعية للأرض. ويشمل ذلك مواقع البيع بالتجزئة والمرافق العامة والمناظر الطبيعية. تقدم الأماكن نظرة ثاقبة حول ما يجذب الناس إلى الموقع وتدعم اختيار الموقع وتحليل السوق وتخطيط التوزيع.
استضافة البيانات- استفد من حل بسيط وآمن لتخزين البيانات المستندة إلى الموقع وإدارتها والوصول إليها. مع ملكية بياناتهم، يمكن للمطورين إنشاء طبقات وخدمات مستضافة، مما يسمح للمستخدمين بالاستعلام عن البيانات وتحريرها وتحليلها داخل التطبيقات.
تتضمن منصة ArcGIS الآن أيضًا أحدث إصدار من خدمة أنماط الخريطة الأساسية. تعمل هذه المجموعة العالمية من أنماط الخرائط الجاهزة للاستخدام كأساس للتطبيقات التي يمكن للمطورين الوصول إليها بلغات ومناطق جغرافية مترجمة لتلبية احتياجاتهم الفريدة. تتضمن التحديثات نقطة نهاية عنوان URL جديدة سهلة الاستخدام؛ والوصول إلى أكثر من 50 نمطًا مختلفًا من أنماط الخريطة الأساسية ArcGIS وOpenStreetMap؛ والقدرة على عرض تسميات الأماكن المترجمة حول العالم بأكثر من 30 لغة.
قال David Cardella، مدير منتج Esri لتقنيات المطورين: "ستمكن الخدمات المحسنة الجديدة التي تمت إضافتها إلى منصة ArcGIS المطورين من بناء تطبيقاتهم بسرعة أكبر مع الحفاظ على الميزانية، مما يمنح المنظمات التي يدعمونها الثقة في التوسع". "توفر الأماكن للمطورين إمكانية الوصول عند الطلب إلى أكثر من 1000 فئة من بيانات الأماكن، بينما تسمح استضافة البيانات للمطورين والشركات بتخزين بياناتهم بشكل آمن كخدمة، والاحتفاظ بملكية بياناتهم، وتقليل تكلفة الصيانة".
تتيح منصة ArcGIS للمطورين الوصول المباشر إلى خدمات الموقع القوية من Esri باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وأطر الويب التي يختارونها. من خلال التوسع مع المطورين وتطبيقاتهم، تتيح منصة ArcGIS للعملاء الاستفادة من نفس الإطار والخدمات سواء كانوا يدعمون العشرات أو الملايين من المستخدمين.
لمعرفة المزيد حول منصة ArcGIS وكيف تقدم خدمات مواقع منخفضة التكلفة وعالية الجودة للمطورين، تفضل بزيارة esri/Platform-Learn-More .
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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