Esri تعمل على تحسين منصة Arcgis

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--في عام 2021، أصدرت Esr ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المواقع، منصة ArcGIS، وهي منصة جغرافية مكانية كخدمة (PaaS) للمطورين لدمج قدرات الموقع في تطبيقاتهم وأنظمتهم التجارية ومنتجاتهم. والآن، تضيف الشركة خدمتين محسنتين جديدتين إلى منصة ArcGIS لتحسين السهولة والسرعة وفعالية التكلفة والأمان التي سيتمكن المستخدمون من خلالها من تحقيق هذه الأهداف لمنظماتهم.

تشمل الخدمات الجديدة ما يلي:



الأماكن- بيانات نقاط الوصول المهمة التي تشمل مجموعة متنوعة من المعايير المستندة إلى الموقع والسمات، وتصف الميزات الموجودة في البيئات المبنية والطبيعية للأرض. ويشمل ذلك مواقع البيع بالتجزئة والمرافق العامة والمناظر الطبيعية. تقدم الأماكن نظرة ثاقبة حول ما يجذب الناس إلى الموقع وتدعم اختيار الموقع وتحليل السوق وتخطيط التوزيع. استضافة البيانات- استفد من حل بسيط وآمن لتخزين البيانات المستندة إلى الموقع وإدارتها والوصول إليها. مع ملكية بياناتهم، يمكن للمطورين إنشاء طبقات وخدمات مستضافة، مما يسمح للمستخدمين بالاستعلام عن البيانات وتحريرها وتحليلها داخل التطبيقات.

تتضمن منصة ArcGIS الآن أيضًا أحدث إصدار من خدمة أنماط الخريطة الأساسية. تعمل هذه المجموعة العالمية من أنماط الخرائط الجاهزة للاستخدام كأساس للتطبيقات التي يمكن للمطورين الوصول إليها بلغات ومناطق جغرافية مترجمة لتلبية احتياجاتهم الفريدة. تتضمن التحديثات نقطة نهاية عنوان URL جديدة سهلة الاستخدام؛ والوصول إلى أكثر من 50 نمطًا مختلفًا من أنماط الخريطة الأساسية ArcGIS وOpenStreetMap؛ والقدرة على عرض تسميات الأماكن المترجمة حول العالم بأكثر من 30 لغة.

قال David Cardella، مدير منتج Esri لتقنيات المطورين: "ستمكن الخدمات المحسنة الجديدة التي تمت إضافتها إلى منصة ArcGIS المطورين من بناء تطبيقاتهم بسرعة أكبر مع الحفاظ على الميزانية، مما يمنح المنظمات التي يدعمونها الثقة في التوسع". "توفر الأماكن للمطورين إمكانية الوصول عند الطلب إلى أكثر من 1000 فئة من بيانات الأماكن، بينما تسمح استضافة البيانات للمطورين والشركات بتخزين بياناتهم بشكل آمن كخدمة، والاحتفاظ بملكية بياناتهم، وتقليل تكلفة الصيانة".

تتيح منصة ArcGIS للمطورين الوصول المباشر إلى خدمات الموقع القوية من Esri باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وأطر الويب التي يختارونها. من خلال التوسع مع المطورين وتطبيقاتهم، تتيح منصة ArcGIS للعملاء الاستفادة من نفس الإطار والخدمات سواء كانوا يدعمون العشرات أو الملايين من المستخدمين.

لمعرفة المزيد حول منصة ArcGIS وكيف تقدم خدمات مواقع منخفضة التكلفة وعالية الجودة للمطورين، تفضل بزيارة esri/Platform-Learn-More .

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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