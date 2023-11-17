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الخطاب الرقمي كمكون بحثي

11/17/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بات من الملحّ بالنسبة إلى الباحثين في اللّسانيّات طَرْح التساؤلات حول الخطاب الرقميّ كمكوّنٍ بحثيّ. فالنصّ الرقميّ يُعالَج من جوانب عدّة، وهو متعدّد التخصُّصات، ويَقَعُ في منظورٍ ثلاثيّ التوجُّهات: اللّسانيّات، علوم المعلومات والتواصُل، العلوم التربويّة. فمن الضروريّ إعادةُ النَّظر في التعبير الرقميّ، والتساؤلُ حول التحوّلات الخطابيّة النصيّة ووضعُها من ضمن القضايا المنهجيّة المُستجدّة.
من المُحتمل أن تتقاطع مَحاورُ الأبحاثِ المستجدّة في المجال على مستوياتٍ عدّة مرتبطة بعلوم اللّغة، أوّلًا من خلال تشكُّل الخطابات الرقميّة والطُّرق التي ستُساعد في استكشافها، وثانيًا من خلال المفاهيم الجديدة التي من المُفترَض أن تتوافق مع هذا التغيير لفهْمِها وتحليلِها وتفسيرها بهدف استخراج المعنى من هذا الخطاب المتشظّي. وهذا لا يتعلّق بالأنواع الأدبيّة للخطاب وإعادة تشكيلها الجزئيّ تحت تأثير المُمارسات الرقميّة فحسب، بل هو يتعلّق بأشكالٍ وأجناسٍ نصيّة وخطابيّة مُختلفة بهدف النَّظر في إمكانيّة التوصيفات الجديدة التي تؤثّر على اللّغة، كتوصيفٍ جديد لمفهوم المعجم، والتهْجِئة، والنحو وتشكُّل المعنى المتعدّد في سياقاتٍ غير مُتجانسة وديناميّة الشكل والمضمون. فظهور نصيّة جديدة خاصّة بالتقنيّات الرقميّة يَطرح تساؤلاتٍ حول التأثيرات المُحتمَلة على الحيِّز اللّغوي.
فما هي الظواهر الأكثر تأثّرًا بالرقْمنة؟
وعلى العكس من ذلك، ما هي تلك التي لا تزال غير متأثّرة بالمُمارسات النصيّة الجديدة؟ فدراسة الخطابات الرقميّة تَضَعُ الباحثَ وجهًا لوجه أمام معطىً ماديّ خطابيّ جديد، تقنيّ في الشكل وتقنيّ في النَّوع، تتداخل فيه ((الميمات)) (تعابير الوجوه)، والصور المتحرّكة، والارتباطات التشعّبيّة، وإمكانيّة النقر، والتفاعليّة، وزيادة تداوُل الخطابات، والتفاعُل بين الإنسان والآلة، وتشابك الخطابات وتداخلها، ما يؤدّي إلى تعدّديّة الأجناس التي لا تنتمي إلى مستوىً لغويٍّ واحد. كما نضيف إليها ما يُنتَج من نصوصٍ مولَّدة رقميًّا من خلال تطبيقات التوليد الآلي للنصوص كـ ((تشات جي بي تي)) الذي هو نِتاجٌ لتطبيقاتٍ معلوماتيّة بُنيَت على أساس خوارزميّات التعلُّم الآلي بكلّ أشكاله، والذي يولِّد جُملًا، في أغلبها، متقطّعة من دون روابط، مع تغييبٍ كامل لهويّة الكاتِب، ما يَطرح السؤال حول هويّة الكاتب وأثرها في تحليل النصّ.
كما أنّ هذه التصنيفات اللّغويّة تتعلّق برؤية الحدود عند إنتاج الخطاب شفهيًّا (صوتيًّا، تنغيمًا، محكيًّا، إيمائيًّا، حركيًّا، كتابيًّا) للتساؤل عن كيفيّة وصف ظاهرة الإزاحة أو التهجين. إضافة إلى ذلك، فإنّ على التساؤلات البراديغماتيّة أن توصلنا إلى مُقترحاتٍ تُراعي نَهْجَ الباحث وطبيعة التعديلات اللّازمة للأدوات والمفاهيم في المجالات المعرفيّة التي تأخذ النصَّ والخطابَ في مُقارباتها البحثيّة والعلميّة.
كما أنّ التساؤلات التي تُطرَح تتعلّق حُكمًا، كما هو الحال مع كلّ دراسة لسانيّة لغويّة، بتكوين المدوّنة النصيّة التي هي ركيزة لآليّة العمل بامتياز. فما هي الصعوبات الكامنة في تكوين هذا النَّوع من المدوّنات؟ وما هي المعوّقات التي تتعلّق بالطّابع المركَّب الهجين للمدوّنة التي تجمع أنواعًا مُختلفة من النصوص؟ وما هي طُرق مُعالجتها يدويًّا و/أو آليًّا؟ وما هي أساليب الاستخراج والتنقيب والآثار المترتّبة عنها؟
الممارسات الاجتماعية والممارسات الخطابية والتواصلية
ففي نطاق البحث الرقمي اللّساني، ثمّة نوعان من العمل المتعلّق بالمدوّنات، أوّلًا يجب التمييز بين العمل على المدوّنة لبنائها، والعمل بالمدوّنة لفهْم الظواهر اللّغويّة. وهذا ستكون له تأثيرات على طبيعة العمل والنتائج التي تتعلّق أيضًا بالمعلومات التي علينا توسيم المدوّنة بها لكي تكون ركيزة العمل اللّساني.
من منظورٍ آخر، يُجدِّد الخطابُ الرقميُّ العديدَ من المُمارسات الاجتماعيّة، كاللّقاءات والإغواءات، والنشاطات، والعمل، والتدريس، وأوقات الفراغ، والتعلُّم، وحتّى إعلان الوفاة ومُمارَسة الحِداد... هذه التغييرات في المُمارسات لها أبعاد تحوّليّة تتعلّق وتُسهِم وتؤثِّر في المُمارسات الخطابيّة والتواصليّة. على سبيل المثال، نشهد تكوينَ مُجتمعاتٍ خطابيّة، وبناء الهويّة الرقميّة، كما نشهد تلاشي الحدود بين الخاصّ والعامّ، والدَّور الذي يلعبه استخدامُ أسماءٍ مُستعارة وعناوين متعدّدة وغيرها ممّا قد يُغيِّب هويّة مُنتِج النصّ وهويّة المتلقّي.
فالتحوّلات والطفرات اللّغويّة والتواصليّة التي يُسبّبها الخطابُ الرقميّ تؤثِّر على الخيارات التعليميّة والتعلّميّة واكتساب المعرفة وطُرقها المتعدّدة. انطلاقًا من ذلك، فإنّ هذا التغيير يشكِّل فرصةً حتميّةً لتجديد أنظمة التدريس والحاجة إلى التفكير في التغيير الثقافي والحضاري الذي يُنشَأ على هذا النحو.
هذه التغييرات التواصليّة تعني، بلا شكّ، استجوابَ قوانين ومُمارسات الثقافة الرقميّة، وإعادة تشكيل المناهج التعليميّة؛ ما يؤدّي إلى وضْعِ الخطابات الرقميّة في خدمة التدريس والتعلُّم، ويُثير التساؤل عن مكانتها ومكان التقنيّات الرقميّة في المجال التعليمي. فالضرورة لتوجيه الأجيال والمُجتمع بشكلٍ عامّ ودمْج الخطاب الرقمي وتقنيّات المعلومات في التعليم ستكون له أحيانًا حدودٌ يجب توقُّعها وإتقانها لتحقيق أقصى استفادة منها. لذلك تتوفَّر لنا مجالاتٌ عدّة للتفكير؛ منها تعدّديّة الوسائط للتفاعلات التربويّة والابتكار، إذ سيكون من الضروري إعادة تعريف مفهوم المَوارد الرقميّة الموضوعة في خدمة التدريس. لذلك من المُفترض أن تُتاح الفُرص لتبادُل الأفكار حول المُمارسات الرقميّة والتعليميّة بين المعلّمين والباحثين من خلفيّاتٍ مُختلفة، وكذلك للتفكير في التكيُّف مع السياقات والأدوات المُختلفة.
التكنولوجيا الرقمية والعلوم التربوية
تضْطلع التكنولوجيا الرقميّة الآن بدَورِ وسيطٍ مركزيٍّ بين المعرفة والمُتعلّمين والمعرفة والمُدرِّبين. كيف نُفسِّر ونهيّئ لحضور أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إلى الصفوف؟ ماذا عن التفاعُلات بين مختلف الجهات الفاعلة وكيف تغيّرت الأجهزة القديمة تدريجيًّا؟ هل نحن قادرون على معرفة الآثار المترتّبة عن الاتّصال التعليمي وتحديدها؟ هل إنّ دَور المُعلِّم ((مُتنازَع عليه)) أم إنّه تَغيَّرَ ببساطة؟ وهل يخضع تدريبُ المُعلّمين من جانبه لتحوّلات؟ هل من المرجّح أن ينخفضَ عدم المُساواة بين المُعلّمين من حيث المهارات الرقميّة، بالنَّظر إلى ظاهرة تجديد الأجيال؟ ما هو الدَّور المنوط بالتدريبِ للتغلُّبِ على الحاجز التكنولوجي؟
يجب أن يستمرَّ التساؤلُ المنهجيُّ النّاجِم عن إدخال الخطاب الرقمي والتطبيقات التقنيّة والتواصليّة في التدريس. في سياق تدريس اللّغات، يُمكننا أن نتساءل عن العلاقة التي تربط تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات بالنَّهج الموجَّه نحو الفعل. لا يُمكن فهْم التغييرات النصيّة من دون التحاوُر بين المجالات المتعدّدة ومساءلتها باستمرار مع فتْحِ آفاقٍ بحثيّة جديدة.
لسانيات المدونة والمنهج الإبيستمولوجي الجديد
للنصوص الرقميّة ميزاتٌ وخصائص جديدة، نصوص ديناميّة من خلال العلاقات التشعّبيّة. كما أنّ وقت الإنتاج بات يساوي وقتَ التعبير والقراءة وأصبح يساوي الصفر زمنيًّا؛ إضافة إلى ذلك، أصبحت النصوصُ مفكَّكة إلى شرائح وأجزاءٍ في حيّزٍ رقميّ غير مُتجانس، وباتت الكتابةُ مزيجًا بين الشفهي والكتابي. لهذا، فإنّ السياقات الرقميّة تُغيِّر حتمًا في النموذج الفكري (براديغم)، أي الإشارة إلى نمطِ تفكيرٍ يدخل من ضمن تخصُّصٍ علميّ معيّن. يتعلّق هذا النموذج الفكري بظهورِ مفاهيم وظواهر لغويّة ألسنيّة لم تكُن تؤخَذ في الاعتبار سابقًا جرّاء محدوديّة علوم اللّغة في تخطّي الكلام، إذ إنّها اهتمّت بالمنطوق فقط، ولم تأخذ المكتوب على محمل الجدّ على أساس أنّ المكتوب ليس إلّا صورة للمنطوق بحسب مؤسّسي علوم اللّغة في بداية القرن العشرين وعلى رأسهم ((فرديناد دي سوسّور)). وهذا ما حَدَّ من الدراسات اللّغويّة من هذا المنظور. لكن تبيَّن أنّ الكتابةَ هي نظامٌ لغويٌّ قائمٌ بذاته، له مفاهيمه الخاصّة التي لا تتوافق دائمًا مع اللّغة الشفهيّة (بغضّ النّظر عن ازدواجيّة البحث بين الشفهيّة والكتابيّة). استطرادًا، فقد ظَهرت مستجدّاتٌ معرفيّة كعِلم التركيب الشكلاني للجملة الذي هو نتيجة لحَوْسَبة اللّغة. كما بَرزت أهميّة تجْزِئة النصوص التي تلعب دَورًا رئيسًا في عمليّة الفَهم والتفسير، لأنّ كلّ عمليّة فهْم بحاجةٍ إلى تجْزئة، وهذا ما تتطلّبه الشبكاتُ العصبيّة الدماغيّة. كما بَرَزَ الاهتمامُ أكثر بالدراسات حول علامات الترقيم والتنقيط وفنّ الطّباعة والتجْزِئة داخل النصّ (الجملة، الفقرة، الجزء، العنوان... إلخ)، ثمّ بتنا الآن في مرحلة التجْزِئة داخل الشاشة وأخيرًا تجْزِئة الشاشة.
إضافة إلى ذلك كلّه، فإنّ المُلاحظة اللّغويّة، أو المُراقبة اللّسانيّة للمدوّنات الضّخمة تُساعِد في الكشف عن حالات وظواهر جديدة تصعب ملاحظتها بشكلٍ حدسيّ. وبات العملُ على اللّغة من خلال أمثلة حقيقيّة، بعدما كانت تقتصر على أمثلةٍ مركّبة وبسيطة لا تخدم إلّا النظريّة التي يُعمل عليها. وبَدأ البحثُ عن المعنى ليس من خلال التركيب النحوي فقط، بل أصبحَ من خلال البحث عن قوانين مثبّتة بقواعد أغلبها كشفيّة (استنباطيّة) ترتكز على لسانيّات المدوّنة التي تُعتبر إحدى أهمّ التغيّرات في عمليّة مُعالَجةِ النصوص الرقميّة. فلسانيّات المدوّنة أدّت إلى منهجٍ إبيستمولوجيٍّ يرتبط بحَوْسَبة اللّغات التي تنقلنا من العمل النظري ((البحت)) إلى رؤية النصّ في الواقعيّة التجريبيّة. ومن هنا، فإنّ المتغيّرات التجريبيّة والمُراقَبة الفعليّة للظواهر اللّغويّة تَخلق وقائع جديدة لم تكُن موجودة مع المطبوع؛ وهذا يُلزمنا بالتفتيش عن طُرُقِ مُراقَبةٍ وطُرُقِ تفسيرٍ جديدة تتلاءم مع المُتغيّر التجريبي. ولكنْ لا بدّ من الإشارة إلى أنّه من الصعب التوافُق التامّ بين النظريّة اللّسانيّة التي تُحدِّد الجملة، شكلًا وقواعد. فعلى سبيل المثال، هل الجملة مؤلَّفة من فعلٍ وفاعلٍ ومفعول به، أم من مبتدأ وخبر، أم من سلسلة أحرف تَقَعُ بين علامتَيْ ترقيم؟ فالعمل على المدوّنات يؤدّي إلى تغيُّرِ العلاقة بين النظريّة والمُمارَسة على حدٍّ سواء، إن كان قَبل عمليّة البحث في صَوْغِ الفرضيّات، أم بعد ذلك، من خلال البحث عن أمثلةٍ تؤكّد أو تنفي الفرضيّة. هذه هي السُّبل للخروج من المُفارقات النظريّة التي أثارتها فلسفةُ اللّغة. على سبيل المثال، لا يزال تحليلُ المدوّنة هو الطريقة الوحيدة لبرْهَنة تعدُّد المعاني والإبهام؛ أو لتحديد القيَم الزمنيّة من الأشكال النحويّة. فكما نعلم لم يكُن للمستقبل، كزمنٍ صرفيّ، القيمة نفسها في الخطاب القانوني كما في الرواية، ولم نتوصَّل حتّى الآن إلى تعريفٍ ثابت للجملة. فلكلّ حقلِ دراسة تعريفه الخاصّ الذي يُناسبه. ففي المُعالَجة الآليّة للّغات، تمَّ التوافُق على أنّ الجملة هي ما بين حرفٍ تاجي ونقطة (للّغات اللّاتينيّة مثلًا) ولكن للعربيّة أين الحلّ؟ فاللّغة العربيّة فيها ظواهر لغويّة مُختلفة عن اللّغات الأخرى أبرزها ظاهرة الإدماج، أو ظاهرة التشكيل والإعجام.
من المُمكن أن تزيد دلالة المكوّنات من التفكير على المستوى المنهجي (المُمارَسة)، كما على مستوى نظريّة المعرفة (الإبستمولوجيا)، ويُمكن لعِلم الدلالة التجريبي أن يؤدّي إلى ملاحظاتٍ واختباراتٍ لغويّة وفرضيّات لم تكُن مطروحةً أو موجودةً مسبقًا. على سبيل المثال، نعرف أنّ للنقطتَيْن دَوْرًا مُعيّنًا في النصّ، ولكن من خلال ألسنيّة المدوّنات سنَستنتج أنّ لهما استخدامات أكثر بكثير لم تكُن مُلاحَظة مسبقًا تتعلّق بتجزئة النصوص كظاهرة لغويّة جديدة.
هذه المسائل وُجِدت لها بعض الحلول من خلال المنهج المبنيّ على المدوّنات الذي يعتمد على استنباط قواعد بحسب السياق النصّي وليس بحسب التركيبة النحويّة.
كلّ ما ذُكر سابقًا يأتي من أنّ القراءة حاليًّا في الكثير من الأوقات تشبه عمليّة ((البسْتَنَة))، أي انتقاء ما يريد القارئ من النصّ بحسب وجهة نظره وحاجته للمعلومة. فلم يعُد المُستخدِم يريد مطوّلاتٍ نصيّة، بل في العديد من الأوقات يريد النتيجة من النصّ.
ولكن على الرّغم من كلّ التغيُّرات والظواهر اللّغويّة التي حصلت، يبقى السؤال مُعلَّقًا: أيّ علوم لغة نريد لاحقًا؟
واستطرادًا، نقول: من أجل مُراقَبة اللّغة والبحث عن المعاني، انتقلتْ علومُ اللّغة من ألسُنيّة الكلمة إلى ألسُنيّة الجملة ثمّ إلى ألسُنيّة العبارة وبعدها إلى ألسُنيّة النصّ، ولكن نحن الآن في مرحلة البحث عن ألسُنيّةٍ للنصوص التشعُّبيّة الفائقة والوثائق الفائقة التي تتداخل فيها وسائط عدّة في حيّزٍ رقميٍّ واحد، كما تتداخل فيها كلّ أدوات التعبير الثابتة والمتحرّكة. فهل تكفي العلوم اللّغويّة الكلاسيكيّة لفَهْمِ النصوص؟ إذا كان هذا السؤال مطروحًا بكثافة الآن فهو بسبب كثرة النصوص، ولكنّ مُساءلةَ المعنى كانت سائدةً وما زالت وستبقى ما دام الإنسانُ يفكّر وما دامت اللّغةُ هي وسيلته الأولى لتمثُّل هذا الفكر وبناء الصُّوَر الذهنيّة. تبيَّن أنّ الكتابةَ نظامٌ لغويٌّ قائمٌ بذاته، له مفاهيمه الخاصّة التي لا تتوافق دائمًا مع اللّغة الشفهيّة بغضّ النّظر عن ازدواجيّة البحث بين الشفهيّة والكتابيّة.
*أستاذ الألسنيّة المعلوماتيّة والإعلام الرقميّ- الجامعة اللّبنانيّة
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

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