مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Al Watan) غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف من أصل (20) سيارة، ومن المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -, وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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