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إدارة الأزمات بإمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة بسبب الطقس

11/17/2023 2:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطه إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعه تصل إلى 60 كلم/س وجريان للسيول، بدءا من يوم غد السبت إلى الثلاثاء المقبل

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