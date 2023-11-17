إدارة الأزمات بإمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة بسبب الطقس

إدارة الأزمات بإمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة بسبب الطقس
التاريخ
11/17/2023 2:16:27 PM
(MENAFN
- Al Watan) أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطه إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعه تصل إلى 60 كلم/س وجريان للسيول، بدءا من يوم غد السبت إلى الثلاثاء المقبل
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