مطار الملك خالد الدولي يكمل عامه الأربعين

MENAFN - Al Watan) يُكمل مطار الملك خالد الدولي اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر عامه الأربعين منذ أن أُفتتح على يد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 1983، بعد أن استغرق بنائه خمسة أعوام، حيث تابع الشعب السعودي عبر شاشات التلفاز لحظة وصول وتدشين المليك لمطارالعاصمة الجديد، يصحبه كل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - طيب ثراهما- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أشرف على مراحل تطور هذا الصرح الوطني، ليتلو ذلك عزف السلام الملكي، ومن ثم افتتاح المطار في تمام الساعة 11 وأربعين دقيقة من يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 1983 بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في عددٍ من الدول الشقيقة، يصحبهم عدد من رجالات الفكر والأدب والصحافة، ووزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون.

وكانت أعمال الإنشاء لهذا المشروع الحيوي الذي اعتمد آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال المطارات الدولية، ليحل مطار الملك خالد الدولي محل المطار القديم الواقع ضمن الحيز السكني في العاصمة الرياض، وهو ما شكل عائقاً في حينه أمام عملية التوسع والبناء، فضلاً عن محدودية مساحته، لتباشر شركة (HOK) هيلموت، أوباتا وكاساباوم أعمال تصميم المطار الجديد، فيما تولّت شركة بيكتل أعمال التنفيذ والإنشاءبتكلفه إجمالية بلغت 11 مليار ريال، ليغدو المطار في حينه الأكبر من نوعه من حيث المساحة التي تجاوزت 225 كيلو متراً مربعاً. فيما استوحيت فكرة تصميمه من واحة وسط الصحراء، وليضم بين جنباته عدداً من المرافق الخدمية والصالات، بما ذلك تأسيس مشتل زراعي خاص به في عام 1981 بمساحة 160 ألف متراً مربعاً لتغطية حاجة المطار بشكل كامل من النباتات والمزروعات.

وبحلول العام 1983 كانت أعمال الإنشاء قد شارفت على الانتهاء، حيث وصل عدد العاملين في مرحلة التنفيذ إلى أكثر من 14 ألف عامل، ووصلإجمالي ساعات العمل على المشروع قرابة الـ 153 مليون ساعة عمل.

ومنذ افتتاح مطار الملك خالد الدولي أخذت أرقامه التشغيلية في التصاعد، وفي عام 1985 وبعد عامين من افتتاحه وصل إجمالي عدد الرحلات إلى ما يقارب 57 ألف رحلة بالعام، وبدأ معدل الرحلات بالتصاعد حتى تجاوز 223 ألف رحلة خلال العام الماضي 2022. ووصل تعداد المسافرين خلال العام 1985 إلى 6.4 مليون مسافر وبدأ بالتصاعد حتى وصل إلى ما يقارب 30 مليون مسافر.

هذا على الصعيد التشغيلي، أما على الصعيد الإداري فقد كان مطار الملك خالد الدولي تحت إشراف رئاسة الطيران المدني التي تحول مسماها فيما بعد إلى الهيئة العامة للطيران المدني، ليستمر الدور الإشرافي للهيئة لحين صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (17049) بتاريخ 11/ 4/1438هـ والقاضي بفصل الجانب التشريعي لدى الهيئة عن الجانب التشغيلي الذي آل في حينه إلى شركة مطارات الرياض التي أنشئت في العام 2016 كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية لتتولى الشركة مسؤولية إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء توسعة للخدمات والمرافق الحديثة والمرافق القائمة.

وبعد مضي أربعين عاماً على افتتاح مطار الملك خالد الدولي ما زال هذا الصرح الوطني الشامخ يواصل رحلة تطوره بمزيد من الإنجازات المتسارعة، إذ حاز خلال أعوامه الماضية على جائزة "أفضل مطار تطوراً في العالم"، هذا إلى جانب وصوله للمرتبة 27 ضمن أفضل 100 مطار حول العالم لعام 2023 وفقاً لتصنيف منظمة سكاي تراكس العالمية المختصة بتقييم المطارات وخطوط الطيران، وذلك بعد أن كان في المرتبة 131 في العام 2019، فيما برز اسم المطار في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط في العام 2022 كما حقق المطار شهادة صوت العميل لعامين متتاليين، إضافة إلى حصوله على شهادة الاعتماد الصحي، وشهادة الاعتماد العالمية لإدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (ACA) من مجلس المطارات الدولي ACI كذلك حقق المطار جائزة أفضل مطار تطوراً على المستوى العالمي، وهي الجائزة المقدمة من قبل منظمة سكاي تراكس العالمية، كما نال مجموعة من الجوائز المتميزة خلال مؤتمر مستقبل الطيران AFA مواصلاً بذلك مسيرة إنجازاته كجسرٍ يعبر بنا من آصالة ماضينا إلى حاضرنا الزاهر ومستقبلنا المشرق بإذن الله.