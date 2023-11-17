لاجارد: أوروبا بحاجة إلى نسخة خاصة بها من لجنة الأوراق المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن أوروبا بحاجة إلى نسخة خاصة بها من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبورصة موحدة للأسهم لجمع الأموال الكافية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وأوضحت“لاجارد” في خطاب ألقته في فرانكفورت في المؤتمر المصرفي الأوروبي الجمعة: إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأوروربية لتحل محل خليط هيئات الرقابة الوطنية من شأنه أن يساعد في جمع المبالغ الضخمة اللازمة لمعالجة التحديات الثلاثة المتمثلة في تراجع العولمة والتركيبة السكانية والتخلص من الانبعاثات الكربونية.
وأضافت أن سوق رأس المال الأوروبية تحتاج إلى بنى تحتية موحدة للسوق.
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