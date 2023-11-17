لاجارد: أوروبا بحاجة إلى نسخة خاصة بها من لجنة الأوراق المالية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن أوروبا بحاجة إلى نسخة خاصة بها من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبورصة موحدة للأسهم لجمع الأموال الكافية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضحت“لاجارد” في خطاب ألقته في فرانكفورت في المؤتمر المصرفي الأوروبي الجمعة: إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأوروربية لتحل محل خليط هيئات الرقابة الوطنية من شأنه أن يساعد في جمع المبالغ الضخمة اللازمة لمعالجة التحديات الثلاثة المتمثلة في تراجع العولمة والتركيبة السكانية والتخلص من الانبعاثات الكربونية.

وأضافت أن سوق رأس المال الأوروبية تحتاج إلى بنى تحتية موحدة للسوق.

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