جولدمان ساكس: أوبك ستحافظ على أرضية سعرية للنفط عند 80 دولارًا للبرميل

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع محللو مصرف“جولدمان ساكس” حفاظ منظمة الدول المصدرة للبترول“أوبك” على أرضية سعرية للنفط عند 80 دولارا للبرميل في عام 2024، اعتماداً على قدراتها التسعيرية، رغم الانخفاض الأخير في أسعار الذهب الأسود.

وقال فريق من محللي المصرف في مذكرة للعملاء صدرت مساء أمس، إن منظمة“أوبك” سوف تحافظ على سعر خام“برنت” بين 80 دولاراً و100 دولار، وأنها سوف تحافظ على تلك الحدود بفضل قوتها التسعيرية، والطاقة الاحتياطية للإنتاج.

وأوضحت المذكرة أن انخفاض أسعار خامي“برنت” و”نايمكس” الأمريكي بأكثر من 8% على مدار العام الجاري، يعود إلى زيادة الإمدادات غير الأساسية من خارج المنظمة، وأشارت إلى أن تلك الزيادة في الإمدادات غير الأساسية تعود إلى الارتفاع المؤقت في إنتاج الولايات المتحدة نتيجة تخفيف القيود على أعمال منصات التنقيب، وقطع الغيار، والعمالة بعد انتهاء الوباء.

كما ساعد تجاوز إنتاج بعض الدول التي تم فرض عقوبات عليها للتوقعات خلال العام الجاري، على وفرة الإمدادات في السوق، لكن هذه العوامل سوف تتلاشى وفق تقديرات المصرف الأمريكي، على أن يتباطأ معدل نمو المعروض من النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2024، بدلاً من 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

ويرى المحللون أن انخفاض سعر خام“برنت” دون 80 دولار للبرميل بشكل مستدام أمراً غير مرجح بسبب عقود الخيارات الخاصة بمنظمة“أوبك” وقدرتها على خفض الإنتاج، بالإضافة إلى احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، بحيث ينخفض التضخم الأساسي إلى المستويات المستهدفة، دون تضرر أسواق العمل أو الطلب على النفط.