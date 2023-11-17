جولدمان ساكس: أوبك ستحافظ على أرضية سعرية للنفط عند 80 دولارًا للبرميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع محللو مصرف“جولدمان ساكس” حفاظ منظمة الدول المصدرة للبترول“أوبك” على أرضية سعرية للنفط عند 80 دولارا للبرميل في عام 2024، اعتماداً على قدراتها التسعيرية، رغم الانخفاض الأخير في أسعار الذهب الأسود.
وقال فريق من محللي المصرف في مذكرة للعملاء صدرت مساء أمس، إن منظمة“أوبك” سوف تحافظ على سعر خام“برنت” بين 80 دولاراً و100 دولار، وأنها سوف تحافظ على تلك الحدود بفضل قوتها التسعيرية، والطاقة الاحتياطية للإنتاج.
وأوضحت المذكرة أن انخفاض أسعار خامي“برنت” و”نايمكس” الأمريكي بأكثر من 8% على مدار العام الجاري، يعود إلى زيادة الإمدادات غير الأساسية من خارج المنظمة، وأشارت إلى أن تلك الزيادة في الإمدادات غير الأساسية تعود إلى الارتفاع المؤقت في إنتاج الولايات المتحدة نتيجة تخفيف القيود على أعمال منصات التنقيب، وقطع الغيار، والعمالة بعد انتهاء الوباء.
كما ساعد تجاوز إنتاج بعض الدول التي تم فرض عقوبات عليها للتوقعات خلال العام الجاري، على وفرة الإمدادات في السوق، لكن هذه العوامل سوف تتلاشى وفق تقديرات المصرف الأمريكي، على أن يتباطأ معدل نمو المعروض من النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2024، بدلاً من 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام.
ويرى المحللون أن انخفاض سعر خام“برنت” دون 80 دولار للبرميل بشكل مستدام أمراً غير مرجح بسبب عقود الخيارات الخاصة بمنظمة“أوبك” وقدرتها على خفض الإنتاج، بالإضافة إلى احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، بحيث ينخفض التضخم الأساسي إلى المستويات المستهدفة، دون تضرر أسواق العمل أو الطلب على النفط. أرقام
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