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المركزى الصينى يضخ 49.07 مليار دولار فى النظام المصرفى

11/17/2023 2:16:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 352 مليار يوان (حوالي 49.07 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وذكر المركزي الصيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعتبر عملية إعادة الشراء العكسية، عملية يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ. ش. أ

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