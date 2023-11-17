المركزى الصينى يضخ 49.07 مليار دولار فى النظام المصرفى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 352 مليار يوان (حوالي 49.07 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وذكر المركزي الصيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعتبر عملية إعادة الشراء العكسية، عملية يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
أ. ش. أ
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