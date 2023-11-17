تراجع عوائد الديون الأمريكية مع زيادة توقعات انتهاء دورة التشديد النقدى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت عوائد السندات السيادية الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية المشددة.

وهبط عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.418%، وهو أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر الماضي.

واستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين عند 4.841%، بينما تراجع عائد نظيرتها ذات استحقاق 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.597%.

وقال“هنري ألن” محلل الأسواق لدى“دويتشه بنك” في مذكرة اليوم، إن توقعات المستثمرين بشأن التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية تزايدت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بدعم من صدور مجموعة من البيانات أشارت إلى تباطؤ التضخم، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.

وأضاف“ألن” في مذكرته أن الأسواق تتوقع في الوقت الراهن، زيادة حدة إجراءات الفيدرالي لخفض الفائدة خلال عام 2024، كما يتوقع المستثمرون خفض المصرف المركزي الأمريكي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع ديسمبر القادم.