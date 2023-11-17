تراجع عوائد الديون الأمريكية مع زيادة توقعات انتهاء دورة التشديد النقدى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت عوائد السندات السيادية الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية المشددة.
وهبط عائد السندات العشرية الأمريكية بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.418%، وهو أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر الماضي.
واستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين عند 4.841%، بينما تراجع عائد نظيرتها ذات استحقاق 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.597%.
وقال“هنري ألن” محلل الأسواق لدى“دويتشه بنك” في مذكرة اليوم، إن توقعات المستثمرين بشأن التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية تزايدت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بدعم من صدور مجموعة من البيانات أشارت إلى تباطؤ التضخم، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.
وأضاف“ألن” في مذكرته أن الأسواق تتوقع في الوقت الراهن، زيادة حدة إجراءات الفيدرالي لخفض الفائدة خلال عام 2024، كما يتوقع المستثمرون خفض المصرف المركزي الأمريكي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع ديسمبر القادم. أرقام
MENAFN17112023000202011048ID1107448055
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.