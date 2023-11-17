رئيس الحكومة التونسية: 3% نسبة النمو المتوقعة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني أن تبلغ نسبة النمو للسنة الجارية 1.2%، و3% لسنة القادم، وذلك بالرغم من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الزراعى، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال.

وبين الحشّاني خلال تقديمه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الجمعة، بمجلس نواب الشعب، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024، يندرج في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الذى يهدف إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العامة وبتطيق نظام ضريبى عادل بجانب التصدّي من التهرب من الضرائب، وفق تأكيده.

“كما يهدف المشروع إلى مزيد ترشيد الامتيازات جمع الضرائب بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين”، وفق قول الحشاني.

وأشار رئيس الحكومة التونسية أيضا إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية.