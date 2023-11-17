بورصة لندن تُعلن خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.2 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، خطة لإعادة شراء ما قيمته مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار) من أسهمها من المساهمين العام المقبل.
وتحاول الشركة التي تمتلك سوق الأوراق المالية البريطاني الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرنين، للمضي قدمًا في خطط لتحويل نفسها إلى شركة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
في عام 2021، استحوذت المجموعة على“ريفينيتيف” مقابل 27 مليار دولار، وعملت منذ ذلك الحين على إعادة تشكيل نفسها لتصبح شركة بيانات وتحليلات، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على المعلومات.
ويمثل قطاع البيانات والتحليلات في المجموعة الآن غالبية إيرادات الشركة، بعدما ركزت في السابق على أعمال بورصة لندن باعتبارها مصدر الأموال الأول.
وتهدف الآن إلى تعزيز إيراداتها من البيانات والتحليلات بشكل أكبر، بعد صفقة في ديسمبر 2022 مع“مايكروسوفت”، والتي تهدف من خلالها إلى استخدام خبرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز عروضها الخاصة، وإطلاق منتجات جديدة في النصف الأول من عام 2024. أ. ش. أ
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