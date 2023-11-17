بورصة لندن تُعلن خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.2 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، خطة لإعادة شراء ما قيمته مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار) من أسهمها من المساهمين العام المقبل.

وتحاول الشركة التي تمتلك سوق الأوراق المالية البريطاني الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرنين، للمضي قدمًا في خطط لتحويل نفسها إلى شركة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

في عام 2021، استحوذت المجموعة على“ريفينيتيف” مقابل 27 مليار دولار، وعملت منذ ذلك الحين على إعادة تشكيل نفسها لتصبح شركة بيانات وتحليلات، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على المعلومات.

ويمثل قطاع البيانات والتحليلات في المجموعة الآن غالبية إيرادات الشركة، بعدما ركزت في السابق على أعمال بورصة لندن باعتبارها مصدر الأموال الأول.

وتهدف الآن إلى تعزيز إيراداتها من البيانات والتحليلات بشكل أكبر، بعد صفقة في ديسمبر 2022 مع“مايكروسوفت”، والتي تهدف من خلالها إلى استخدام خبرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز عروضها الخاصة، وإطلاق منتجات جديدة في النصف الأول من عام 2024.