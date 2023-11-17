تراجع الأسهم الأمريكية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) غلب الانخفاض على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من هدوء الضغوط التضخمية والتي عززت من احتمالات إنهاء دورة التشديد النقدي في وقت قريب.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.10% أو نحو 41 نقطة إلى 34903 نقطة.
فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4505 نقاط، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.20% إلى 14086 نقطة.
ومع ذلك، ارتفع مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بأكثر من 2% حتى إغلاق جلسة الخميس، فيما ارتفع“داو جونز” بنسبة 1.9%، وهو الأسبوع الثالث على التوالي له من المكاسب.
وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم شركة الملابس الأمريكية“جاب- GAP” (رمز: GPS) بنسبة 24.30% إلى 16.99 دولار، بعدما أعلنت عن نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع عقب إغلاق الخميس.
وتلقت الأسهم دعمًا قويًا هذا الأسبوع من بيانات أظهرت تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، ما حفز التوقعات بأن الفيدرالي سيثبت الفائدة في الشهر المقبل، مع احتمال خفضها مرات عدة في عام 2024.
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