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تراجع الأسهم الأمريكية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

11/17/2023 2:16:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) غلب الانخفاض على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من هدوء الضغوط التضخمية والتي عززت من احتمالات إنهاء دورة التشديد النقدي في وقت قريب.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.10% أو نحو 41 نقطة إلى 34903 نقطة.

فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4505 نقاط، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.20% إلى 14086 نقطة.

ومع ذلك، ارتفع مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بأكثر من 2% حتى إغلاق جلسة الخميس، فيما ارتفع“داو جونز” بنسبة 1.9%، وهو الأسبوع الثالث على التوالي له من المكاسب.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم شركة الملابس الأمريكية“جاب- GAP” (رمز: GPS) بنسبة 24.30% إلى 16.99 دولار، بعدما أعلنت عن نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع عقب إغلاق الخميس.

وتلقت الأسهم دعمًا قويًا هذا الأسبوع من بيانات أظهرت تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، ما حفز التوقعات بأن الفيدرالي سيثبت الفائدة في الشهر المقبل، مع احتمال خفضها مرات عدة في عام 2024.

أرقام

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