سهم رولز رويس يلامس أعلى مستوى ويرفع مكاسبه هذا العام إلى 190%

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“رولز رويس” إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا، خلال تعاملات الجمعة، وعزز مكاسبه منذ بداية 2023 بدعم من التحول في الأداء المالي لشركة الطيران والدفاع البريطانية.
وزادت قيمة السهم بنسبة 0.30% إلى 2.45 إسترليني (3.04 دولار).
وفي وقت سابق من الجلسة لامس السهم 2.48 إسترليني، وهو أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، وعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 190%.
تغير الأداء المالي للشركة البريطانية بفضل خطة التحول التي قادها رئيسها التنفيذي“توفان إرجينبيلجيك”، الذي تولى المنصب في يناير، ويشير ارتفاع سعر سهمها إلى أن الأسواق تجاهلت الانتقادات الموجهة إلى محركاتها النفاثة.
وخضعت الشركة للعديد من الإصلاحات في العقد الماضي، وأعلن“إرجينبيلجيك” في أكتوبر أن الشركة ستلغي ما يصل إلى 2500 وظيفة حول العالم“لإزالة الازدواجية وتحقيق كفاءة التكلفة”. أرقام
MENAFN17112023000202011048ID1107448051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.