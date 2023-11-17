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سهم رولز رويس يلامس أعلى مستوى ويرفع مكاسبه هذا العام إلى 190%

11/17/2023 2:16:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“رولز رويس” إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا، خلال تعاملات الجمعة، وعزز مكاسبه منذ بداية 2023 بدعم من التحول في الأداء المالي لشركة الطيران والدفاع البريطانية.

وزادت قيمة السهم بنسبة 0.30% إلى 2.45 إسترليني (3.04 دولار).

وفي وقت سابق من الجلسة لامس السهم 2.48 إسترليني، وهو أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، وعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 190%.

تغير الأداء المالي للشركة البريطانية بفضل خطة التحول التي قادها رئيسها التنفيذي“توفان إرجينبيلجيك”، الذي تولى المنصب في يناير، ويشير ارتفاع سعر سهمها إلى أن الأسواق تجاهلت الانتقادات الموجهة إلى محركاتها النفاثة.

وخضعت الشركة للعديد من الإصلاحات في العقد الماضي، وأعلن“إرجينبيلجيك” في أكتوبر أن الشركة ستلغي ما يصل إلى 2500 وظيفة حول العالم“لإزالة الازدواجية وتحقيق كفاءة التكلفة”.

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