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ألمانيا تقر إصلاحات لتمكين قطاع التكنولوجيا من منافسة وادى السيليكون

11/17/2023 2:16:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت ألمانيا الجمعة، حزمة من الإصلاحات الرئيسية لقواعد أسواق رأس المال، بهدف مساعدة صناعة التكنولوجيا المحلية على التنافس مع وادي السيليكون.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وسيترتب عليها مجموعة من التغييرات على قواعد التعويضات القائمة على الأسهم في الشركات الناشئة، وإدراج الشركات، والضرائب.

وستشمل بعض التغييرات الرئيسية على خطط خيارات أسهم الموظفين، والتي سيتم بموجبها تأجيل الضرائب على خيارات أسهم الموظفين حتى البيع، كي لا يخضع الموظفون للضريبة بمجرد حصولهم على الأسهم.

وبموجب الإصلاحات، ستكون الشركات التي يمكنها الاستفادة من خطط خيارات الأسهم للموظفين، هي التي لديها ما يصل إلى 1000 موظف وإيرادات سنوية بحد أقصى 100 مليون يورو (108.7 مليون دولار).

وستتغير قواعد ضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث تفرض ضريبة على أرباح موظفي الشركات الناشئة والتي يحققونها عندما يبيعون أسهمهم، وسيكون أيضًا بإمكان الشركات المدرجة في ألمانيا إصدار أسهم من الفئة المزدوجة.

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