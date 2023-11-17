رئيسة الفيدرالى فى بوسطن تستبعد نهاية دورة رفع الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالى في بوسطن سوزان كولينز، اليوم الجمعة: إنه على الرغم من تزايد الأدلة على أن التضخم يتباطأ، إلا أنها ليست مستعدة بعد لاستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وقالت كولينز:“من أجل عودة التضخم إلى 2% في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون صبورًا وحازمًا، ولن أستبعد المزيد من التشديد”.

ورغم أن هناك“أخبار واعدة” على صعيد البيانات الاقتصادية، غير أنه كولينز أكدت أنها لا تزال تركز على النظر إلى مجموعة كاملة من البيانات مع إجراء تقييمات في الوقت الفعلي حول الشيء الصحيح الذي يجب علينا فعله”، بحسب CNBC.

التوقعات“الغامضة” تدعو إلى الصبر

في سياق متصل، أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، الجمعة، إلى أنها تريد تعديل السياسة النقدية بشكل تدريجي، خاصة في ضوء الحالة“الغامضة” للاقتصاد وعدم اليقين بشأن التوقعات.

وقالت دالي في تصريحات لها في المؤتمر المصرفي الأوروبي الثالث والثلاثين في فرانكفورت:“عندما يكون عدم اليقين مرتفعًا، نحتاج إلى ممارسة التدرج... والالتزام بفكرة أن الصبر والتعديلات المحسوبة وإعادة التقييم المستمر تؤدي إلى نتائج أفضل”. وأضافت دالي:“نحن في فترة تبدو فيها المخاطر عالية”.

وقالت إنه بدلا من المضي قدما في تشديد السياسة النقدية التي قد تكون مناسبة في مواجهة المخاطر الواضحة مثل ارتفاع التضخم، يجب على الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يكون“لديه الجرأة في الانتظار”.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في العام الماضي، وببطء أكبر في النصف الأول من هذا العام. وفي يوليو، قام بتقديم ما يعتقد العديد من المحللين الآن أنه كان آخر رفع لسعر الفائدة في معركته ضد التضخم.

أبقى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة ضمن نطاق 5.25% إلى 5.50% منذ ذلك الحين، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة.

قالت دالي إن“البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتساءل عما إذا كانت ستحتاج إلى تشديد السياسة بشكل أكبر، موضحة أن النقاش يتركز في الوقت الحالي على إبقاء معدلات الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية، وإلى متى يجب الحفاظ على هذه السياسة المقيدة”.

وانخفض التضخم وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من الذروة التي بلغها الصيف الماضي بنسبة 7.1% إلى 3.4% في سبتمبر، وهو تحسن ملحوظ لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقالت دالي، اليوم الجمعة، إنه من غير الواضح ما إذا كان التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو هذا الهدف.

وفي الوقت نفسه، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث ما يقرب من 5% على أساس سنوي، وهو أقوى بكثير من المتوقع، والبطالة، عند 3.9%، وهي أيضا أعلى ببضعة أعشار فقط مما كانت عليه عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022.

وقالت دالي إنه من غير المؤكد ما إذا كانت الديناميكيات الاقتصادية اليوم هي“بقايا” الوباء أم أنها أمر طبيعي جديد.

وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت آثار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن قد كان لها تأثيرها الكامل.

قد يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على قدر أكبر من الوضوح بشأن حالة الاقتصاد في الأسابيع المقبلة، مع بيانات جديدة عن التضخم وسوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تظهر هدوءًا ولكن ليس انهيارًا.

وقال دالي:“إن مخاطر اتخاذ القرار بسرعة كبيرة هي مخاطر حقيقية... إن الإعلان عن حالة اليقين في وقت مبكر جدًا ليس مجرد توقعات ضائعة... إنه خطأ سياسي”.

سكاى نيوز عربية