الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال شهرين محققة مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز من توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% إلى 455.8 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر الماضي، ليرتفع المؤشر خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.8%.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.25% إلى 7504 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 15919 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% عند 7233 نقطة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، أظهرت قراءة نهائية عن شهر أكتوبر، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في منطقة اليورو، ليرتفع خلال الشهر بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بعد زيادة سابقة بنسبة 4.3% في سبتمبر، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% خلال أكتوبر على أساس شهري، خلافًا للتوقعات بارتفاعها 0.5%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.