الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال شهرين محققة مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز من توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% إلى 455.8 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر الماضي، ليرتفع المؤشر خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.8%.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.25% إلى 7504 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.85% عند 15919 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% عند 7233 نقطة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، أظهرت قراءة نهائية عن شهر أكتوبر، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في منطقة اليورو، ليرتفع خلال الشهر بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بعد زيادة سابقة بنسبة 4.3% في سبتمبر، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% خلال أكتوبر على أساس شهري، خلافًا للتوقعات بارتفاعها 0.5%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021. أرقام
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