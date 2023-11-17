ارتفاع مؤشر البورصة التونسية فى ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة التونسية“توننداكس”، جلسة اليوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.02% ليبلغ 8491 نقطة وسط حجم تداول بلغت قيمته 2.1 مليون دينار.
وذكرت البورصة التونسية، فى بيان لها، أن سهم شركة البطارية التونسية“أسد” تصدر قائمة الارتفاعات بنسبة 4.6% ليقفل على سعر 0.920 دينار.
كما سجل سهم“تواصل” القابضة ارتفاعًا بنسبة 3.2% بقيمة 0.640 دينار محققًا 91 ألف من المعاملات. وعزز السهم بذلك أرباحه السنوية إلى 6.7%.
وفى المقابل وتراجع سهم“وان تاك القابضة” بنسبة 1.4%، كما سجل سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية“سيام” تراجعًا بنسبة 0.8%.
أ. ش. أ
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