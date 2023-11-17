ارتفاع مؤشر البورصة التونسية فى ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة التونسية“توننداكس”، جلسة اليوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.02% ليبلغ 8491 نقطة وسط حجم تداول بلغت قيمته 2.1 مليون دينار.

وذكرت البورصة التونسية، فى بيان لها، أن سهم شركة البطارية التونسية“أسد” تصدر قائمة الارتفاعات بنسبة 4.6% ليقفل على سعر 0.920 دينار.

كما سجل سهم“تواصل” القابضة ارتفاعًا بنسبة 3.2% بقيمة 0.640 دينار محققًا 91 ألف من المعاملات. وعزز السهم بذلك أرباحه السنوية إلى 6.7%.

وفى المقابل وتراجع سهم“وان تاك القابضة” بنسبة 1.4%، كما سجل سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية“سيام” تراجعًا بنسبة 0.8%.

أ. ش. أ