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أوبك بلس تبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط فى اجتماعها المقبل

11/17/2023 2:16:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت ثلاثة مصادر في أوبك بلس إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 20% منذ أواخر سبتمبر.

وانخفض سعر النفط إلى حوالي 79 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى له في عام 2023 المسجل في سبتمبر قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من تخفيضات أوبك+ والصراع في الشرق الأوسط.

وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بمقدار 5.16 مليون برميل يوميا، أي حوالي 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أوبك+ وتخفيضات طوعية إضافية من السعودية وروسيا.

رويترز

MENAFN17112023000202011048ID1107448046

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