أوبك بلس تبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط فى اجتماعها المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت ثلاثة مصادر في أوبك بلس إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 20% منذ أواخر سبتمبر.
وانخفض سعر النفط إلى حوالي 79 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى له في عام 2023 المسجل في سبتمبر قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من تخفيضات أوبك+ والصراع في الشرق الأوسط.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بمقدار 5.16 مليون برميل يوميا، أي حوالي 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أوبك+ وتخفيضات طوعية إضافية من السعودية وروسيا.
رويترز
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