مزرعة باريناس تصدّر 80% من إنتاجها للقهوة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – تُعدّ مزرعة باريناس، الموجودة في أراشآ/ ولاية ميناس جيرايس، مثالًا ناجحًا على إنتاج القهوة المختصّة. إذ أنّ هذه المزرعة المملوكة لأكثر من مئة سنة من قبل عائلة كاسترو ألفيس تعمل في مجال القهوة المختصّة منذ الـ 2013، و بعد ذلك بعام فقط بدأت القيام بشحناتها الدوليّة.

حقل أشجار البنّ التابع لمزرعة باريناس في أراشآ.

على رأس الإنتاج يقف تشياغو ألفيس (في الصورة أعلاه)، الممثّل عن عائلة كاسترو ألفيس، والذي بدوره استضاف الأسبوع الماضي مجموعةً من الصحفيين القادمين بدعوة من اتحاد الزراعة والماشية البرازيلي (CNA).

وعلى خلفيّة الحديث عن مدى نجاح المزرعة، قال تشياغو:“كنا روادًا هنا في منطقة سيرادو مينيرو”.

لقد قامت المزرعة في عام 2023 بإنتاج 6.700 كيسًا من القهوة العربية على مساحة 175 هكتارًا، ولكنّها تطمح لإنتاج المزيد، إذ إن هدفها لعام 2024 هو إنتاج 12.000 كيس.

وعلاوةً على ذلك، تقوم باريناس بتصدير حوالي 80% من الإنتاج إلى بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة ورومانيا، وغيرها. ومن بين القهوة المختصّة، يتم إنتاج مجموعة من الأصناف مثل البوربون الأصفر وتوبازيو وجوارا وأرارا وأكاوان وجيشا.

أمّا على صعيد الشرق الأوسط، فيطمح تشياغو إلى توسيع الأعمال، ولكنه يدرك حاجته إلى فهم أفضل لهذه السوق. ومع ذلك فقد سبق وأن قامت المزرعة بإرسال حوالي 10 أكياس من القهوة المختصّة من صنفيّ توبازيو والبوربون الأصفر إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.

باريناس: آلات ذاتية الاستخدام.

وبحسب ما صرّح به فإنّ باريناس تسوّق فقط القهوة الخضراء. كما أفاد بأنّ ثمن كيسٍ واحدٍ من القهوة المختصّة بوزن 60 كجم يبلغ حوالي 1600 ريال برازيلي. ومن اللافت هذا الفرق في عمليّات الإنتاج بين المختصّة عن غيرها، إذ يتم تجفيف القهوة المختصّة تحت أشعة الشمس على ساحة خرسانية في عملية تستغرق من 15 إلى 20 يومًا. بينما يتم تجفيف القهوة العادية أو السلع الأساسية في آلات التجفيف في حوالي 20 ساعة.

لا تقتصر المزرعة على إنتاج القهوة فحسب، بل في الحقيقة فإنّ معظم الأراضي (500 هكتار) تُستخدم لإنتاج فول الصويا والذرة والفاصوليا والبطاطا. كما أنّ هناك هكتارين مخصصين لإنتاج العنب النبيل الذي تمّت زراعته للتو ومن المتوقع أن يُنتج أولى ثماره، من أصناف: شيراز ومارسيلان وكابيرنيه فرانك وسوفينيون بلان، في غضون عامين. بالإضافة إلى الإنتاج المستقبلي للنبيذ، تقوم المزرعة أيضًا بإنتاج خاص للعسل والحليب والجبن ومربّى الحليب، بالإضافة إلى تعتيق الكاشاسا (مشروب كحولي برازيلي).

ختامًا، من الجدير بالذكر بأنّ المزرعة تفتح أبوابها لاستقبال الزوار، وتخطِّط حاليّاً لإنشاء نُزل لاستضافة العائلات في عطلات نهاية الأسبوع.

*لإعداد هذا التقرير سافرت الصحفية، التابعة لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، بناءً على دعوة من اتحاد الزراعة والماشية البرازيلي (CNA).

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.

فينديرسون أراووجو/ اتحاد الزراعة والماشية البرازيلي. فينديرسون أراووجو/ اتحاد الزراعة والماشية البرازيلي. فينديرسون أراووجو/ اتحاد الزراعة والماشية البرازيلي.